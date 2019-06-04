Опрос: среди ближайшего окружения 20% россиян есть люди с шизофренией

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Около 20% россиян признались, что в их ближайшем окружении есть люди с диагнозом шизофренией, о такой болезни известно 90% респондентов, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, 20% респондентов ответили, что среди их ближайшего окружения есть люди с таким психологическим расстройством: у 4% есть родственники с таким диагнозом, еще 16% знакомы с больными шизофренией лично или знают о заболевании у кого-то из друзей, родственников знакомых. При этом информацией о симптомах болезни подробно или в общих чертах обладают 90% респондентов.

Большинство россиян, по данным исследования, относятся к людям с психическими расстройствами с сочувствием (38%) и жалостью (34%). Среди проблем, с которыми сталкиваются люди с психическими расстройствами, респонденты чаще всего называли: сложности с трудоустройством (40%), обеспечение необходимыми лекарствами (33%), недостаточную квалификацию медицинского персонала (31%), а также негативное отношение со стороны общества (31%).

По результатам исследования, те, кто информирован о болезни, в первую очередь считают наиболее характерными признаками шизофрении сильные перемены настроения (29%), раздвоение личности (27%) и галлюцинации (17%). При этом образ пациента с шизофренией, по мнению опрошенных, лучше всего можно охарактеризовать прилагательными "непостоянный" (34%), "опасный" (28%), "уязвимый" (24%) и "недоверчивый" (23%). А 38% осведомленных о болезни респондентов считают, что больным шизофренией следует находиться подальше от других людей.

Исходя из данных опроса, препятствием для обращения за психиатрической помощью со стороны родственников или знакомых человека с явными признаками шизофрении, по мнению 38% граждан, является страх огласки среди их знакомых. Еще 29% считают, что родственники боятся отправки больного шизофренией в интернат или больницу. К числу основных препятствий можно также отнести недоверие врачам-психиатрам и отсутствие уверенности в том, что медицина в состоянии помочь (по 20%).