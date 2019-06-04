Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T15:17Z
https://ria.ru/20190604/1555250032.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Жители Петербурга обнаружили на берегу Финского залива 25 мертвых тюленей

Вчера, 15:17
502
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга обнаружили на берегу Финского залива около 25 мертвых особей тюленей, часть животных могла погибнуть в рыболовных сетях, сообщила РИА Новости представитель "Фонда друзей балтийской нерпы" Елена Андриевская.
"Уже 25 мертвых животных обнаружено. О причинах говорить сложно, но очевидно, что часть животных погибли в сетях. Рабочие группы, которые были созданы Росприроднадзором по СЗФО, готовы с нами собирать данные", - сообщила собеседница агентства.
Раненый тюлень, найденный на побережье Балтийского моря в городе Балтийске Калининградской области
1 апреля, 14:49
В Калининградской области на пляже нашли раненого детеныша тюленя
Ранее Росприроднадзор по СЗФО призвал жителей сообщать об обнаружении мертвых особей морских млекопитающих по телефонам "оперативных дежурных" Балтийско-Арктического морского управления Росприроднадзора (если тюлень обнаружен в Финском заливе) и департамента Росприроднадзора по СЗФО.
Ведомство подчеркивает, что при отсутствии следов насильственной смерти животных (резаные раны, иные травмы на теле животных) вскрытие мертвых особей не производится. В пресс-службе ведомства также отметили, что, согласно научным исследованиям, в 1991-1992 годах в Финском заливе отмечалась массовая гибель нерпы, сопровождавшаяся выбросом трупов.
Детеныш тюленя, подобранный на пляже города Нарва. 31 марта 2019
31 марта, 16:04
На берегу Финского залива спасли двух истощенных тюленят
"Тогда было обнаружено около 150 погибших особей на берегах и островах залива в Финляндии и России. Исследования, проведенные в Хельсинском ветеринарном институте, не смогли определить причины гибели животных", - говорится в сообщении.
В 2017 году "Фонд друзей балтийской нерпы" сообщал об обнаружении более 50 трупов морских млекопитающих, три из которых были обнаружены в октябре 2017 года с видимыми внешними повреждениями. По данному факту информировались сотрудники правоохранительных органов. Однако виновные в гибели животных так и не были найдены.
000530
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Участницы движения Новое величие Анна Павликова (слева) и Мария Дубовик
Суд отложил на 11 июня рассмотрение по существу дела "Нового величия"
РИА
Новости
В Томске убившую месячную дочь женщину приговорили к 14 годам колонии
Глиняные черепки и сосуды древнекитайских пивоваров
Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива на Земле
Никита Белянкин
Убитого в Подмосковье экс-спецназовца похоронят на Митинском кладбище
Лента
новостей
Грузовой корабль "Прогресс МС-10" начал сход с орбиты
Космический аппарат Ямал-601
У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем
Ульяна Супрун
Одесский медвуз попросил Зеленского защитить от главы Минздрава Супрун
Телеведущий Максим Галкин
Максим Галкин рассказал, почему его перестали звать в жюри КВН
Сотрудники спецслужб во время мероприятий по задержанию руководителя Управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюла Магомедова
Экс-главе Росреестра Дагестана предъявили обвинения в махинациях с землей
Здание компании Лаборатория Касперского на Ленинградском шоссе в Москве
"Лаборатория Касперского" провела ребрендинг
В Выхино ввели карантин по бешенству
Иверский монастырь на горе Афон
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман
Генпрокуратура предложила сделать вывоз отсортированного мусора бесплатным
В Челябинске мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета с балкона
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния