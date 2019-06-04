Жители Петербурга обнаружили на берегу Финского залива 25 мертвых тюленей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга обнаружили на берегу Финского залива около 25 мертвых особей тюленей, часть животных могла погибнуть в рыболовных сетях, сообщила РИА Новости представитель "Фонда друзей балтийской нерпы" Елена Андриевская.

"Уже 25 мертвых животных обнаружено. О причинах говорить сложно, но очевидно, что часть животных погибли в сетях. Рабочие группы, которые были созданы Росприроднадзором по СЗФО, готовы с нами собирать данные", - сообщила собеседница агентства.

Ранее Росприроднадзор по СЗФО призвал жителей сообщать об обнаружении мертвых особей морских млекопитающих по телефонам "оперативных дежурных" Балтийско-Арктического морского управления Росприроднадзора (если тюлень обнаружен в Финском заливе) и департамента Росприроднадзора по СЗФО.

Ведомство подчеркивает, что при отсутствии следов насильственной смерти животных (резаные раны, иные травмы на теле животных) вскрытие мертвых особей не производится. В пресс-службе ведомства также отметили, что, согласно научным исследованиям, в 1991-1992 годах в Финском заливе отмечалась массовая гибель нерпы, сопровождавшаяся выбросом трупов.

"Тогда было обнаружено около 150 погибших особей на берегах и островах залива в Финляндии и России. Исследования, проведенные в Хельсинском ветеринарном институте, не смогли определить причины гибели животных", - говорится в сообщении.