Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T15:07Z
https://ria.ru/20190604/1555249537.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155182/15/1551821539_0:0:3166:1781_1036x0_80_0_0_cefa9d3090c278fa45e9e89a18468329.jpg
РИА Новости

"День сурка": в Сети высмеяли "стратегию" Зеленского по возвращению Крыма

Вчера, 15:07
31193
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли планы президента Украины Владимира Зеленского подготовить стратегию по "возвращению" Крыма.
Ранее украинский лидер объявил о намерении обсудить этот вопрос с представителями Евросоюза и НАТО во время визита в Брюссель.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:22
"Наследство от предшественника". Политолог о стратегии "возвращения Крыма"Владимир Зеленский готовит "стратегию возвращения Крыма", заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что подобные планы – это демонстрация приверженности новой украинской власти старому курсу.
"Зачем? Уже ж вернули", — отметил @Kornilov1968.
"Ну все верно. Денег дают только под красивую концепцию", — написал Александр.
"Будет смешить чиновников под горилку!" — пошутил Сергей Афанасьев‏.
"Пусть шаурму кушает", — сыроинизировал @khomytov2013.
"День сурка какой-то", — присоединился @RomanovFeed.
"С ЕС и НАТО? Только одна структура может решить этот вопрос, это КВН", — пошутил ‏ @ser7130.
В мае во время инаугурации Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе и возвращение Крыма под контроль Украины своими первоочередными задачами. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что "такого вопроса не существует и существовать не может", так как полуостров является одним из российских регионов.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Тогда за воссоединение с Россией высказались более 96 процентов избирателей республики. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом.
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019
21 мая, 08:00
Враги Зеленского умолкли. Они готовятся к реваншу
4423562014
Обсудить 17
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
На самом деле у него выбора нет! Пойдет поперек хозяину, тот его на улицу выгонит, да и нацики могут с покрышками подтянутся! А он еще ничего не успел украсть!)))
4 июня, 15:29
Василий )))
34170004
День сурка уже был у Порошенко..у Зеленского новый день день завравшегося суслика...
4 июня, 15:27
сергей гриньков
1820002
Рекомендуем
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии Голос
Вакарчук рассказал, как Украина должна вести себя с Россией
РИА
Новости
Иверский монастырь на горе Афон
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Космический аппарат Ямал-601
У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
Телеведущий Максим Галкин
Максим Галкин рассказал, почему его перестали звать в жюри КВН
Ветераны высадки в Нормандии во время цветочного шоу Челси в Лондоне
Лучшие ученые: пора срочно забыть о "великой империи". Пока не поздно
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Логотип компании Яндекс
"Яндекс" ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
Польские шахтеры
Польша подсела на российский уголь
Паспорта граждан ДНР и РФ
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
Пушков оценил шутку Зеленского о Порошенко
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Строительство газопровода Nord Stream-2 на территории России
Зеленский выступил против строительства "Северного потока — 2"
Президент США Дональд Трамп
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
Лента новостейМолния