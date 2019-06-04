"День сурка": в Сети высмеяли "стратегию" Зеленского по возвращению Крыма

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли планы президента Украины Владимира Зеленского подготовить стратегию по "возвращению" Крыма.

Ранее украинский лидер объявил о намерении обсудить этот вопрос с представителями Евросоюза и НАТО во время визита в Брюссель.

"Зачем? Уже ж вернули", — отметил @Kornilov1968.

"Ну все верно. Денег дают только под красивую концепцию", — написал Александр.

"Будет смешить чиновников под горилку!" — пошутил Сергей Афанасьев‏.

"Пусть шаурму кушает", — сыроинизировал @khomytov2013.

"День сурка какой-то", — присоединился @RomanovFeed.

"С ЕС и НАТО? Только одна структура может решить этот вопрос, это КВН", — пошутил ‏ @ser7130.

В мае во время инаугурации Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе и возвращение Крыма под контроль Украины своими первоочередными задачами. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что "такого вопроса не существует и существовать не может", так как полуостров является одним из российских регионов.