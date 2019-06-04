"День сурка": в Сети высмеяли "стратегию" Зеленского по возвращению Крыма

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей высмеяли планы президента Украины Владимира Зеленского подготовить стратегию по "возвращению" Крыма.
Ранее украинский лидер объявил о намерении обсудить этот вопрос с представителями Евросоюза и НАТО во время визита в Брюссель.
Вчера, 14:22"Наследство от предшественника". Политолог о стратегии "возвращения Крыма"Владимир Зеленский готовит "стратегию возвращения Крыма", заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что подобные планы – это демонстрация приверженности новой украинской власти старому курсу.
"Зачем? Уже ж вернули", — отметил @Kornilov1968.
"Ну все верно. Денег дают только под красивую концепцию", — написал Александр.
"Будет смешить чиновников под горилку!" — пошутил Сергей Афанасьев.
4 июня 2019 г.
"Пусть шаурму кушает", — сыроинизировал @khomytov2013.
"День сурка какой-то", — присоединился @RomanovFeed.
"С ЕС и НАТО? Только одна структура может решить этот вопрос, это КВН", — пошутил @ser7130.
В мае во время инаугурации Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе и возвращение Крыма под контроль Украины своими первоочередными задачами. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что "такого вопроса не существует и существовать не может", так как полуостров является одним из российских регионов.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Тогда за воссоединение с Россией высказались более 96 процентов избирателей республики. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом.
21 мая, 08:00Враги Зеленского умолкли. Они готовятся к реваншу