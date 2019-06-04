Экс-главе Росреестра Дагестана предъявили обвинения в махинациях с землей

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Экс-руководителю управления Росреестра по Дагестану Сафиюлу Магомедову предъявлено обвинение по делу о махинациях с земельными участками, сообщается на сайте СК РФ.
Кроме того, обвинения в махинациях предъявлены исполняющему обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамилю Гаджиеву и другим чиновникам.
"Вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова... В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений... "создание преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения", - говорится в сообщении.
По данным СК, предполагаемые преступники похитили муниципальную и государственную собственность, ущерб государству составил более 370 миллионов рублей.
"В 2000 году подозреваемые создали преступное сообщество, целью которого являлось проведение незаконных юридически значимых действий с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности, расположенными на территории Республики Дагестан, а также последующего их незаконного отчуждения", - добавляется в сообщении.