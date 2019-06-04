Экс-главе Росреестра Дагестана предъявили обвинения в махинациях с землей

"Вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова... В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений... "создание преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения", - говорится в сообщении.