Более 60 регионов полностью перешли на новую систему обращения с отходами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Более 60 субъектов России по состоянию на конец мая полностью перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

С 2019 года в России вступила в силу реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направленная на решение проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также улучшение экологической обстановки. Работать с ТКО станут региональные операторы, тарифы на услуги которых будут утверждаться отдельно.

"По состоянию на 24 мая, на новую систему обращения с отходами полностью перешел 61 субъект Российской Федерации, еще 13 регионов перешли на новые правила на части территории и 11 субъектов отложили указанный переход, в том числе города федерального значения Москва и Санкт-Петербург", - сказал Майоров на совещании по вопросу обращения с отходами.

Он отметил, что регионы в ходе внедрения новой системы столкнулись с рядом проблем, в частности, с повышением платы за услуги обращения с ТКО, особенно в сельской местности, где до начала реформы за вывоз отходов фактически плата не взималась.

"Мы считаем, необходимо пересматривать норматив накопления отходов для сельской местности и вводить дифференцированную плату", - сказал он.