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РИА Новости

Более 60 регионов полностью перешли на новую систему обращения с отходами

Вчера, 14:41
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРазгрузка мусора
Разгрузка мусора
© РИА Новости / Павел Львов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Более 60 субъектов России по состоянию на конец мая полностью перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
С 2019 года в России вступила в силу реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направленная на решение проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также улучшение экологической обстановки. Работать с ТКО станут региональные операторы, тарифы на услуги которых будут утверждаться отдельно.
"По состоянию на 24 мая, на новую систему обращения с отходами полностью перешел 61 субъект Российской Федерации, еще 13 регионов перешли на новые правила на части территории и 11 субъектов отложили указанный переход, в том числе города федерального значения Москва и Санкт-Петербург", - сказал Майоров на совещании по вопросу обращения с отходами.
Он отметил, что регионы в ходе внедрения новой системы столкнулись с рядом проблем, в частности, с повышением платы за услуги обращения с ТКО, особенно в сельской местности, где до начала реформы за вывоз отходов фактически плата не взималась.
"Мы считаем, необходимо пересматривать норматив накопления отходов для сельской местности и вводить дифференцированную плату", - сказал он.
Среди других проблем внедрения реформы Майоров отметил сложности с собираемостью платежей, слабую информированность граждан, отсутствие современной инфраструктуры в этой сфере.
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Вчера, 13:45
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Алексей МайоровСовет Федерации РФРоссияОбщество
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