В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру "Sex with Stalin"

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В КПРФ осуждают скандальную игру "Sex with Stalin", об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.
Ранее в каталоге магазина Steam появилась игра "Sex with Stalin", в которой предлагается "встретиться с величайшим диктатором всех времен - Сталиным". В описании к игре говорится, что одной из ключевых ее особенностей является возможность соблазнить Иосифа Сталина.
"Видимо, испробовали в жизни все и теперь им интересны еще вот такие вот методы... Это мерзость, я не могу даже обсуждать", - сказала Алимова.
По ее словам, эти действия не поддаются логике, "этим должны заниматься врачи".