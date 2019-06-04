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РИА Новости

В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру "Sex with Stalin"

Вчера, 14:27
13063
© Boobs DevСтоп-кадр из игры "Sex with Stalin"
Стоп-кадр из игры Sex with Stalin
© Boobs Dev
Стоп-кадр из игры "Sex with Stalin"
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В КПРФ осуждают скандальную игру "Sex with Stalin", об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.
Ранее в каталоге магазина Steam появилась игра "Sex with Stalin", в которой предлагается "встретиться с величайшим диктатором всех времен - Сталиным". В описании к игре говорится, что одной из ключевых ее особенностей является возможность соблазнить Иосифа Сталина.
"Видимо, испробовали в жизни все и теперь им интересны еще вот такие вот методы... Это мерзость, я не могу даже обсуждать", - сказала Алимова.
По ее словам, эти действия не поддаются логике, "этим должны заниматься врачи".
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За такие "игры" надо сажать. На десять лет без права переписки.
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