Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Роскачество Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи. В некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок.

Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

Однако в 10 пакетированных чаях (Alokozay, "Азерчай", "Золотая чаша", "Императорский", Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, "Тот самый чай") нашли группы бактерий кишечной палочки.

Кроме того, в пакетированном чае двух марок ("Краснодарский" и Dilmah) количество плесени превышало максимально допустимый уровень в три-четыре раза.

В 40 чаях специалисты выявили следы пестицидов, но в минимальных количествах, не опасных для здоровья человека.

Нарушений вообще не обнаружили в таких чаях, как Akbar листовой, Lipton, Milford, Basilur, Greenfield (все пакетированные).

Пестицидов также не обнаружили в листовом чае "Традиция" и пакетированных Dilmah и Brooke Bond.

Следы восьми пестицидов присутствуют в пакетированных чаях Akbar, "Бодрость" и "Майский".

Что внутри чайного пакетика

Специалисты также развеяли миф, что производители добавляют в пакетики остатки от сушки цельных листьев, листья других растений.

"Потребитель может быть спокоен: весь исследованный чай является чаем", — говорится в сообщении.

Ни красителей, ни ароматизаторов, ни песка, ни примесей сорной травы не было ни в одном образце.

Отмечается, что кипяток быстро темнеет, когда в него опускаешь пакет с чаем, – все потому, что мелкая фракция обеспечивает очень высокую экстрактивность. Это не говорит о наличии красителей в чае, добавили в ведомстве.

Ответ Dilmah

Представитель "Дилма Рус" Тусо Бориж в разговоре с РБК заявил , что в компании удивлены результатами исследования.

По его словам, чаи Dilmah представлены в 120 странах и везде соответствует необходимым стандартам.

"Мы шокированы таким результатом", - добавил он.

Представитель компании подчеркнул, что образцы всех партий товара пройдут проверку, информацию о которой будет обнародована.

Здоровью не навредит

Как заявил RT генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия, наличие кишечной палочки никогда не контролировалось в чаях.

По словам эксперта, при заваривании чая горячей водой бактерии уничтожаются, следовательно, не могут нанести вреда здоровью.