Кузнецова заявила о росте числа преступлений в отношении детей

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, заявила, что количество преступлений в отношении несовершеннолетних увеличилось к 2018 году почти на 40%.
Как уточнили в пресс-службе детского омбудсмена, статистические данные приведены за 2016-2018 годы.
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"Количество преступлений в отношении несовершеннолетних увеличилось... на 38,2%. Если смотреть среди всей численности преступлений, то раньше в отношении несовершеннолетних совершалось каждое 31-е, а теперь каждое 21-е преступление", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Кузнецова также озвучила данные, согласно которым количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних увеличилось на 14,6%, а против их жизни и здоровья - снизилось на 55%.