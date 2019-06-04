Кузнецова заявила о росте числа преступлений в отношении детей

"Количество преступлений в отношении несовершеннолетних увеличилось... на 38,2%. Если смотреть среди всей численности преступлений, то раньше в отношении несовершеннолетних совершалось каждое 31-е, а теперь каждое 21-е преступление", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".