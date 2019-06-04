Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства.
За включение документа в повестку парламентской сессии проголосовали 110 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте 29 мая: это было одним из пунктов его предвыборной кампании, среди которых также законы о снятии депутатской неприкосновенности и наказании за незаконное обогащение.
Двадцать третьего мая вступил в силу указ президента о роспуске Рады. Досрочные выборы назначены на 21 июля. Как заявлял представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, он рассчитывает, что новый состав Рады примет закон об импичменте главы государства.
30 мая, 19:05Зеленский "в пассиве": жертвенный политический алтарь отменяетсяНовый украинский президент хочет, да не может обновить руководство страны. Видимо, такова страшная месть Рады за ее роспуск. Старое правительство остается работать. Президент попросил парламентариев отправить на покой хотя бы несколько министров.
Процедура импичмента президента на Украине
Согласно Конституции Украины, объявить вотум недоверия президенту можно в том случае, если он совершил госизмену или другое преступление. Кроме того, необходимо принять специальный закон "Об импичменте".
Сама процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. Затем как минимум 226 депутатов должны проголосовать за выдвижение обвинений главе государства, а потом, уже 300 голосами, парламент принимает решение об импичменте.
Однако перед этим необходимо получить два заключения: от Конституционного суда — о законности процедуры импичмента, от Верховного суда — о том, что президент действительно нарушил закон.