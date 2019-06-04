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РИА Новости

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Вчера, 13:45
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© REUTERS / Ukrainian Governmental Press Service / Vladyslav MusiienkoИнаугурация президента Украины Владимира Зеленского
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
© REUTERS / Ukrainian Governmental Press Service / Vladyslav Musiienko
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства.
За включение документа в повестку парламентской сессии проголосовали 110 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте 29 мая: это было одним из пунктов его предвыборной кампании, среди которых также законы о снятии депутатской неприкосновенности и наказании за незаконное обогащение.
Двадцать третьего мая вступил в силу указ президента о роспуске Рады. Досрочные выборы назначены на 21 июля. Как заявлял представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, он рассчитывает, что новый состав Рады примет закон об импичменте главы государства.
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Процедура импичмента президента на Украине

Согласно Конституции Украины, объявить вотум недоверия президенту можно в том случае, если он совершил госизмену или другое преступление. Кроме того, необходимо принять специальный закон "Об импичменте".
Сама процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. Затем как минимум 226 депутатов должны проголосовать за выдвижение обвинений главе государства, а потом, уже 300 голосами, парламент принимает решение об импичменте.
Однако перед этим необходимо получить два заключения: от Конституционного суда — о законности процедуры импичмента, от Верховного суда — о том, что президент действительно нарушил закон.
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Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Интересная ситуация получается ! Зеленский , зная, что Рада не пропустит ни один его законопроект до перевыборов , отправляет туда законопроект об импичменте . Отчитался перед избирателями ? Мол я предложил , а Рада отказала ! Но для народа-то :" Пацан сказал- пацан сделал !"
4 июня, 14:02
Jolly Roger
770000
Если он передал полный пакет, вместе с законом о снятии депутатской неприкосновенности и о наказании за незаконное обогащение, то понятно почему не приняли.
4 июня, 14:46
nnicolay.n1kitin
910001
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