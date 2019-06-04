Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства.

За включение документа в повестку парламентской сессии проголосовали 110 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте 29 мая: это было одним из пунктов его предвыборной кампании, среди которых также законы о снятии депутатской неприкосновенности и наказании за незаконное обогащение.

Двадцать третьего мая вступил в силу указ президента о роспуске Рады. Досрочные выборы назначены на 21 июля. Как заявлял представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, он рассчитывает, что новый состав Рады примет закон об импичменте главы государства.

Процедура импичмента президента на Украине

Согласно Конституции Украины, объявить вотум недоверия президенту можно в том случае, если он совершил госизмену или другое преступление. Кроме того, необходимо принять специальный закон "Об импичменте".

Сама процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. Затем как минимум 226 депутатов должны проголосовать за выдвижение обвинений главе государства, а потом, уже 300 голосами, парламент принимает решение об импичменте.