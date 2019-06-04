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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье часть домашних заданий школьников переведут в электронный вид

Вчера, 13:38
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пилотный проект по автоматической проверке части домашних заданий школьников стартует с 1 сентября в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства образования Подмосковья.
"Существуют так называемые тренажеры или тренировочные задания, которые можно перевести в электронный вид. Это могут быть задания на знание исторических дат, или, например, определений. Новый формат поможет частично освободить учителей от проверки заданий, тем самым сэкономит время для общения с учениками, выполнения творческих задания и проектной работы", - цитирует пресс-служба слова первого зампредседателя правительства Подмосковья - регионального министра образования Ольги Забраловой.
Отмечается, что школы вправе сами выбирать формат включения и интенсивность. Применять нововведение начнут в нескольких муниципалитетах, постепенно увеличивая их количество.
"Такая проверка работ будет возможна благодаря интеграции "Школьного портала" и системы диагностики и тестирования Московской области. При этом иные формы домашних заданий сохранятся", - подчеркивает министерство.
3 июня, 17:00
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