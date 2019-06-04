В Подмосковье часть домашних заданий школьников переведут в электронный вид

"Существуют так называемые тренажеры или тренировочные задания, которые можно перевести в электронный вид. Это могут быть задания на знание исторических дат, или, например, определений. Новый формат поможет частично освободить учителей от проверки заданий, тем самым сэкономит время для общения с учениками, выполнения творческих задания и проектной работы", - цитирует пресс-служба слова первого зампредседателя правительства Подмосковья - регионального министра образования Ольги Забраловой.