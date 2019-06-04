Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с одним из задержанных по делу об убийстве бывшего военнослужащего в подмосковном Путилково.

Видео продолжительностью 29 секунд опубликовано ведомством в мессенджере WhatsApp. На нем мужчина сообщает дату рождения – 12 октября 1977 года.

Ранее стало известно, что следователи допросили более 50 свидетелей. В результате были задержаны два человека — уроженцы одной из стран СНГ.