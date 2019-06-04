Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с одним из задержанных по делу об убийстве бывшего военнослужащего в подмосковном Путилково.
Видео продолжительностью 29 секунд опубликовано ведомством в мессенджере WhatsApp. На нем мужчина сообщает дату рождения – 12 октября 1977 года.
Ранее стало известно, что следователи допросили более 50 свидетелей. В результате были задержаны два человека — уроженцы одной из стран СНГ.
Трагедия произошла в ночь на воскресенье под Красногорском. Бывший спецназовец ГРУ погиб от удара ножом в сердце при попытке спасти мужчину, которого избивали несколько человек.