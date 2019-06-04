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РИА Новости

Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Вчера, 13:35
57995
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с одним из задержанных по делу об убийстве бывшего военнослужащего в подмосковном Путилково.
Видео продолжительностью 29 секунд опубликовано ведомством в мессенджере WhatsApp. На нем мужчина сообщает дату рождения – 12 октября 1977 года.
Ранее стало известно, что следователи допросили более 50 свидетелей. В результате были задержаны два человека — уроженцы одной из стран СНГ.
Трагедия произошла в ночь на воскресенье под Красногорском. Бывший спецназовец ГРУ погиб от удара ножом в сердце при попытке спасти мужчину, которого избивали несколько человек.
Никита Белянкин
3 июня, 16:17
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Все первые пять пунктов анкеты ясны из видео. Да и то, что толпой набросились говорит само за себя- кто именно эти неизвестные.... И с первого удара в сердце- это навык, а не "везение" убийцы
4 июня, 14:22
Евгений Карпов
8000012
Тут и ежу понятно,что за толпа! Лица говорят сами за себя! 👎
4 июня, 15:00
RRodi.74
7200023
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