Чайка рассказал о проблеме утилизации отходов в субъектах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Региональные операторы не справляются со сбором и утилизацией мусора в половине субъектов Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России, заявил во вторник генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

В Ростове-на-Дону Чайка собрал совещание, чтобы обсудить состояние законности и практику прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

"В половине субъектов региональные операторы не справляются с принятыми обязательствами по своевременному сбору и утилизации отходов", - заявил Чайка.

В марте на аналогичном совещании Чайка заявил, что, несмотря на назревшую необходимость реформ и продолжительный подготовительный период, в ряде регионов не смогли полностью перейти на новые формы работы с твердыми бытовыми отходами. Генпрокурор назвал тогда Архангельскую, Курскую, Омскую, Рязанскую, Тверскую области. Из-за этого жители городов, заявил Чайка, "наблюдали горы невывезенного мусора", а стоимость его утилизации для населения росла.