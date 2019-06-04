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РИА Новости

Чайка рассказал о проблеме утилизации отходов в субъектах

Вчера, 13:31
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© РИА Новости / Максим Блинов
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Региональные операторы не справляются со сбором и утилизацией мусора в половине субъектов Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России, заявил во вторник генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
В Ростове-на-Дону Чайка собрал совещание, чтобы обсудить состояние законности и практику прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
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"В половине субъектов региональные операторы не справляются с принятыми обязательствами по своевременному сбору и утилизации отходов", - заявил Чайка.
В марте на аналогичном совещании Чайка заявил, что, несмотря на назревшую необходимость реформ и продолжительный подготовительный период, в ряде регионов не смогли полностью перейти на новые формы работы с твердыми бытовыми отходами. Генпрокурор назвал тогда Архангельскую, Курскую, Омскую, Рязанскую, Тверскую области. Из-за этого жители городов, заявил Чайка, "наблюдали горы невывезенного мусора", а стоимость его утилизации для населения росла.
С начала 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, работать с ними станут региональные операторы, их задача - транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов. Тарифы за работу операторов станут утверждаться отдельно, услуга не будет входить в квитанцию за содержание жилья.
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Юрий ЧайкаРоссияОбщество
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