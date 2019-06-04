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РИА Новости

В Лондоне протестующие против визита президента США запустили "Трамп-шар"

Вчера, 13:31
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© REUTERS / Alkis KonstantinidisВоздушный шар в виде Трампа в Лондоне во время визита президента США в Великобританию. 4 июня 2019
Воздушный шар в виде Трампа в Лондоне во время визита президента США в Великобританию. 4 июня 2019
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Воздушный шар в виде Трампа в Лондоне во время визита президента США в Великобританию. 4 июня 2019
ЛОНДОН, 4 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Шестиметровый воздушный шар в виде изображенного младенцем президента США Дональда Трампа поднялся в воздух во вторник утром на парламентской площади в центре Лондона.
Акция, ставшая началом серии протестов против госвизита Трампа в Британию, проводится не в первый раз. В июне прошлого года такой же, но чуть меньший "Трамп-шар" поднимался в воздух на том же месте во время рабочего визита Трампа в Соединенное Королевство.
Президент США Дональд Трамп в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019
Вчера, 10:05
"Видимость поддержки". Трудности протокола и надувная кукла ТрампаСегодня, во второй день визита президента США в Великобританию, в Лондоне и других городах страны ожидаются многочисленные массовые протесты. Американист Константин Блохин в эфире радио Sputnik рассказал, чего, по его мнению, следует ожидать от этого визита.
Как и в прошлый раз, в этом году активисты, называющие себя антифашистами, при помощи краудфандинга собрали необходимую сумму денег на изготовление шара и покупку гелия для его заправки. В этом году надувной Трамп предстал в уже знакомом образе: одетым в подгузник младенцем с мобильным телефоном в руке.
"Денег собрано достаточно, гелия мы купили достаточно… Шар мы надували чуть более 15 минут, сейчас мы планируем его поднять, подержать в воздухе и спустить на землю. Второй раз он поднимется в воздух около полудня, когда на площади будет собираться митинг", - рассказал РИА Новости один из готовивших шар к полету активистов, представившийся Ником.
Наблюдать за запуском надувного Трампа собрались десятки журналистов и туристов, на площадь подошли и противники Трампа, некоторые из них принесли самодельные плакаты.
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у Букингемского дворца в Лондоне против президента США Дональда Трампа, находящегося в Великобритании с официальным визитом. 4 июня 2019
Участники акции протеста у Букингемского дворца в Лондоне против президента США Дональда Трампа, находящегося в Великобритании с официальным визитом. 4 июня 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Участники акции протеста у Букингемского дворца в Лондоне против президента США Дональда Трампа, находящегося в Великобритании с официальным визитом. 4 июня 2019
"Нельзя терпеть его расизм, нельзя соглашаться с тем, как он себя ведет. Мы не должны принимать его тут", - сказал РИА Новости житель Лондона Дэвис, державший в руках небольшой плакат "Нет расизму".
Пожилая пара из Шотландии приехала в Лондон в дни визита Трампа специально, чтобы принять участие в планирующейся в столице на 11.00 местного времени демонстрации.
Участники акции протеста у Букингемского дворца в Лондоне против президента США Дональда Трампа, находящегося в Великобритании с официальным визитом. 4 июня 2019
Участники акции протеста у Букингемского дворца в Лондоне против президента США Дональда Трампа, находящегося в Великобритании с официальным визитом. 4 июня 2019
Участники акции протеста у Букингемского дворца в Лондоне против президента США Дональда Трампа, находящегося в Великобритании с официальным визитом. 4 июня 2019
"Мы с севера, мы пенсионеры. Конечно, у нас нашлось время, чтобы приехать и высказать свою позицию. Мы против Brexit и против Трампа, так как он продвигает идеи розни, враждебности и нетерпимости. Мы обязательно пойдем на шествие, а сейчас, пока есть время, пришли посмотреть на шар", - поделился Глен, бывший работник региональной системы здравоохранения.
Также на площадь приехали двое молодых людей с тележками из супермаркета, заполненными рулонами туалетной бумаги с портретами Трампа.
© РИА Новости / Денис ВорошиловУчастники акции протеста у Букингемского дворца в Лондоне против президента США Дональда Трампа, находящегося в Великобритании с официальным визитом. 4 июня 2019
Участники акции протеста у Букингемского дворца в Лондоне против президента США Дональда Трампа, находящегося в Великобритании с официальным визитом. 4 июня 2019
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Участники акции протеста у Букингемского дворца в Лондоне против президента США Дональда Трампа, находящегося в Великобритании с официальным визитом. 4 июня 2019
"Грязная кампания Дональда Трампа. Америка - первая, вы - вторые. Подходим и берем рулоны, два по цене одного", - начали кричать продавцы. При этом тем, кто подходил и интересовался ценой, бумагу часто отдавали бесплатно.
Импровизированная клетка с человеком, одетым в костюм снежного человека и маску Трампа также, как и в прошлом году, появилась на площади.
© РИА Новости / Денис ВорошиловУчастники акции протеста у Букингемского дворца в Лондоне против президента США Дональда Трампа, находящегося в Великобритании с официальным визитом. 4 июня 2019
Участники акции протеста у Букингемского дворца в Лондоне против президента США Дональда Трампа, находящегося в Великобритании с официальным визитом. 4 июня 2019
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Участники акции протеста у Букингемского дворца в Лондоне против президента США Дональда Трампа, находящегося в Великобритании с официальным визитом. 4 июня 2019
"Я Дональд Трамп, дайте мне поесть… Тут и мой друг Борис", - сказал находящийся в клетке "Трамп".
Он размахивал руками и выкрикивал фразы, которыми прославился американский президент. Рядом с клеткой стоял упитанный человек со светлыми волосами, похожий на Бориса Джонсона. На нем был надет костюм арестанта.
Президент США Дональд Трамп
30 мая, 17:34
Трамп признался в симпатиях к сторонникам Brexit Джонсону и Фараджу
"Я хочу стать премьер-министром, я Борис", - представился он, повторяя тембр и интонации настоящего Бориса Джонсона.
"Никаких решений пока не принято", - ответил он на вопрос журналистов о том, что думают в Консервативной партии о его будущем премьерства.
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у Букингемского дворца в Лондоне против президента США Дональда Трампа, находящегося в Великобритании с официальным визитом. 4 июня 2019
Участники акции протеста у Букингемского дворца в Лондоне против президента США Дональда Трампа, находящегося в Великобритании с официальным визитом. 4 июня 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Участники акции протеста у Букингемского дворца в Лондоне против президента США Дональда Трампа, находящегося в Великобритании с официальным визитом. 4 июня 2019
Госвизит президента США в Соединенное Королевство начался в понедельник: Трамп прибыл в Британию со всей семьей утром, после полудня был принят королевой Елизаветой Второй, а вечером он примет участие в большом государственном банкете в Букингемском дворце. На вторник запланированы его переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй, темами которых, в частности, станут скандал вокруг китайской компании Huawei и проблемы изменений климата. Визит носит церемониальный характер.
Британская королева Елизавета II и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019
3 июня, 18:43
Кто в Лондоне всех противней? Спросите у американского президентаВизит Дональда Трампа в Лондон начался искрометно. Никто не скажет, что президент США не умеет привлечь к себе внимание. О политических итогах поездки будет известно позднее. Но что-то подсказывает, что скучно точно не будет.
Визит американского президента в Британию начался со скандала: тот назвал мэра Лондона "законченным неудачником", который "ужасно работает" на своем посту и не может побороть преступность в городе. Запись в Twitter была сделана перед самым приземлением президентского самолета в Соединенном Королевстве.
Представитель мэра Садика Хана назвал твит "детскими оскорблениями, недостойными президента США", а самого Трампа – "наиболее ярким примером растущей крайне правой угрозы, которая подвергает риску базовые ценности, выработанные либеральными демократиями за более чем 70 лет".
Найджел Фараж
25 мая, 08:00
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