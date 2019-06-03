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РИА Новости

Представитель мэра Лондона назвал слова Трампа "детскими оскорблениями"

Вчера, 12:47
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© Фото : Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Фото : Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Представитель мэра Лондона Садика Хана назвал "детскими оскорблениями" высказывания президента США Дональда Трампа, который жестко раскритиковал градоначальника перед самым прибытием в Британию, пишет газета Independent.
Ранее Трамп назвал мэра "законченным неудачником", который "ужасно работает" на своем посту. Запись в Twitter была сделана перед самым приземлением президентского самолета в Соединенном Королевстве.
Представитель Садика Хана отметил, что речь идет не только о "детских оскорблениях, недостойных президента США".
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"Садик представляет прогрессивные ценности Лондона и нашей страны… Дональд Трамп является наиболее ярким примером растущей крайне правой угрозы, которая подвергает риску базовые ценности, выработанные либеральными демократиями за более чем 70 лет", - заявил он.
Садик Хан еще в январе 2018 года заявлял, что британский премьер Тереза Мэй сделала ошибку, передав Трампу приглашение посетить страну с госвизитом.
В ходе государственного визита президента США в Великобританию ожидается ряд совместных мероприятий с участием Трампа и членов британского правительства, а также встреча с королевой Елизаветой Второй в Букингемском дворце.
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