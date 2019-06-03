Представитель мэра Лондона назвал слова Трампа "детскими оскорблениями"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Представитель мэра Лондона Садика Хана назвал "детскими оскорблениями" высказывания президента США Дональда Трампа, который жестко раскритиковал градоначальника перед самым прибытием в Британию, пишет газета Independent.

Ранее Трамп назвал мэра "законченным неудачником", который "ужасно работает" на своем посту. Запись в Twitter была сделана перед самым приземлением президентского самолета в Соединенном Королевстве.

Представитель Садика Хана отметил, что речь идет не только о "детских оскорблениях, недостойных президента США".

"Садик представляет прогрессивные ценности Лондона и нашей страны… Дональд Трамп является наиболее ярким примером растущей крайне правой угрозы, которая подвергает риску базовые ценности, выработанные либеральными демократиями за более чем 70 лет", - заявил он.

Садик Хан еще в январе 2018 года заявлял, что британский премьер Тереза Мэй сделала ошибку, передав Трампу приглашение посетить страну с госвизитом.