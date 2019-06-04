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РИА Новости

Мэр Одессы попал в базу украинского сайта "Миротворец"

Вчера, 13:22
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© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкГеннадий Труханов
Геннадий Труханов
© РИА Новости / Денис Петров
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КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Как сообщается на сайте, Труханов внесен в базу за "нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства (Россия)". Также на сайте утверждается, что у мэра Одессы были два паспорта РФ. Кроме того, сайт приводит ссылки на СМИ, в которых указывается, что оба паспорта были аннулированы в 2017 году.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
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