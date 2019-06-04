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РИА Новости
Туризм

Туроператоры: путевки из Санкт-Петербурга в Великобританию могут подорожать

Вчера, 21:49
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© Fotolia / Andres RodriguezТуристы
Туристы
© Fotolia / Andres Rodriguez
МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. Осенью количество прямых авиарейсов из Санкт-Петербурга в Лондон сократится, что может привести к подорожанию туров с вылетами из северной столицы, сообщает АТОР.
Ранее турпакеты формировались на базе авиарейсов британского перевозчика, стоимость билетов у которого составляла 295 евро. Относительно невысокая цена перелета позволяла туркомпаниям продавать недорогие путевки. Но авиакомпания приняла решение с октября прекратить полеты в город на Неве.
По данным туроператоров, в настоящий момент минимальный тариф с багажом, который предлагает отечественный перевозчик на линии Санкт-Петербург–Лондон, составляет 27 000 рублей. Это дороже, чем предлагала британская авиакомпания, то есть турпакет с прямым перелетом с осени может подорожать, говорят участники рынка.
Как отмечают эксперты, теперь большинство путешественников региона предпочтут пересесть на рейсы со стыковками в Европе. Не исключено, что прекращение полетов британского перевозчика приведет к увеличению глубины продаж по направлению на петербургском рынке. Туристы начнут планировать путешествие заранее, чтобы успеть выкупить авиабилеты по минимальным тарифам.
При этом, по информации туроператоров, спрос на поездки в Великобританию растет. Объемы продаж некоторых крупных компаний увеличились на 70%. На групповые туры приходится 65%, на индивидуальные поездки – 35%. Пользуются спросом сити-туры в Лондон, групповые экскурсионные, комбинированные туры, 13-дневные программы "Англия-Шотландия-Уэльс".
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Стоимость самого бюджетного сити-тура в столицу Великобритании, включающего перелет на регулярных рейсах из свободной продажи и отель категории две звезды, сейчас начинается от 79 715 рублей на двоих, сообщила АТОР.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмАнглияШотландияУэльсВеликобританияЛондонСанкт-Петербург
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