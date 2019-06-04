Машиной, попавшей под поезд в Белгородской области, управлял подросток

ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Легковой машиной, столкнувшейся с пассажирским поездом в Белгородской области, управлял подросток, который скрывался от полиции, сообщает управление МВД по региону.
Ранее сообщалось, что ночью 4 июня пассажирский поезд №74 Кривой Рог - Москва под Белгородом столкнулся с выехавшим на пути автомобилем ВАЗ 2107. По данным железнодорожников, машинист подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Обошлось без жертв, но были задержаны два пассажирских поезда.
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"По предварительным данным, около 00 часов 40 минут 4 июня инспекторы ДПС, находясь на маршруте патрулирования, заметили в районе Семейного рынка (Белгорода) ВАЗ-21074. Водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться", - говорится в сообщении.
Полиция выяснила, что за рулем машины находился 16-летний юноша. В районе дома №35 по улице Советская подросток выехал на железнодорожные пути вне железнодорожного переезда, где машина и попала под поезд.
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"В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудники полиции задержали водителя", - информирует полиция.
В отношении водителя составлены административные материалы по пяти статьям КоАП РФ.