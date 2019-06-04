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РИА Новости

Под Белгородом легковой автомобиль попал под пассажирский поезд

Вчера, 07:41
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ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль попал под пассажирский поезд в Белгородской области, обошлось без жертв, задержаны два пассажирских состава, сообщает Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД).
"Сегодня в 0:53 (мск) на настиле пешеходного перехода перегона Долбино – Белгород Белгородского региона ЮВЖД водитель автомобиля ВАЗ 2107 выехал на пути перед пассажирским поездом №74 Кривой Рог - Москва, грубо нарушив правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
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Как информирует ЮВЖД, машинист подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось.
"Водитель автомобиля жив, локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали", - говорится в сообщении.
По информации ЮВЖД, задержаны поезда №74 Кривой Рог - Москва (на 43 минуты) и №20 Харьков - Москва (на 51 минуту). Причины ДТП выясняются.
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