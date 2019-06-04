Детский омбудсмен проверяет информацию о брошенном ребенке в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена Петербурга проверяет информацию в соцсетях о брошенном годовалом ребенке, которого мать якобы подбросила семье своего молодого человека, сообщил РИА Новости представитель аппарата.
"На данный момент мы проверяем эту информацию", - сказал собеседник, не уточнив подробности.
Ранее в соцсетях появилось сообщение, что танцовщица стриптиза подбросила годовалого сына матери своего молодого человека, после чего скрылась в неизвестном направлении. Мать обратилась в полицию, после чего ребенка забрали в спецучреждение, так как официально она мальчику родственницей не приходится, следует из размещенных в соцсетях данных.