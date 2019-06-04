В праздничных ифтарах главы КЧР приняли участие более 10 тысяч человек

ЧЕРКЕССК, 4 июн - РИА Новости. В праздничных ифтарах в Карачаево-Черкесии, организованных в понедельник главой КЧР Рашидом Темрезовым, приняли участие более 10 тысяч жителей республики, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

В канун праздника Ураза-Байрам во всех городах и районах Карачаево-Черкесии состоялись коллективные ифтары, которым предшествовали массовые молитвы.

Самый масштабный ифтар на полторы тысячи человек, прошел в республиканской столице. Сотни верующих собрались в городах Карачаевск и Усть-Джегута, разговение также состоялось во всех районных центрах и населенных пунктах КЧР. Среда, 5 июня, решением главы КЧР объявлена в регионе выходным днем в честь праздника Ураза-Байрам.