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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

В праздничных ифтарах главы КЧР приняли участие более 10 тысяч человек

Вчера, 13:02
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧРСоборная мечеть в Черкесске
Соборная мечеть в Черкесске
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧР
ЧЕРКЕССК, 4 июн - РИА Новости. В праздничных ифтарах в Карачаево-Черкесии, организованных в понедельник главой КЧР Рашидом Темрезовым, приняли участие более 10 тысяч жителей республики, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
В канун праздника Ураза-Байрам во всех городах и районах Карачаево-Черкесии состоялись коллективные ифтары, которым предшествовали массовые молитвы.
Самый масштабный ифтар на полторы тысячи человек, прошел в республиканской столице. Сотни верующих собрались в городах Карачаевск и Усть-Джегута, разговение также состоялось во всех районных центрах и населенных пунктах КЧР. Среда, 5 июня, решением главы КЧР объявлена в регионе выходным днем в честь праздника Ураза-Байрам.
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Карачаево-Черкесская республикаРашид ТемрезовОбщество
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