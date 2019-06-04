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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

ЦБ выпустил монеты к 70-летию установления дипотношений России с Китаем

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Банк России в понедельник выпустил в обращение памятные золотые и серебряные монеты в ознаменование 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.
По сообщениям российских СМИ, золотые монеты были выпущены номиналом 50 рублей, тираж составил 500 штук. На лицевой стороне золотой монеты изображен государственный герб России, на оборотной стороне слева Спасская башня Кремля, справа - площадь Тяньаньмэнь, в центре надпись на русском языке – "70 лет дипломатическим отношениям Россия-КНР".
Тираж монет номиналом в 3 рубля составил 5000 штук. Лицевые и оборотные узоры серебряных монет те же, что и на золотых, разница лишь в том, что их края обрамляют цветные декоративные кольца.
В ЦБ РФ отметили, что эти памятные монеты являются российской официальной валютой и могут свободно входить в обращение по номинальной стоимости.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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