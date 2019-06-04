Турция не должна уведомлять Россию о переговорах по С-400, заявил Песков

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Турция не должна уведомлять Россию о каких-либо своих переговорах по С-400, в том числе с США, дело Москвы и Анкары - выполнить сделку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не могу прокомментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о создании рабочей группы между Турцией и США по С-400. При этом, отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что турецкая сторона не обязана уведомлять РФ по данному вопросу.

"Турция не должна уведомлять. Это не наше дело. Наше дело и дело наших турецких партнеров - выполнять сделку по поставке С-400 в Турцию, которая находится в стадии реализации", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что "Турция может обсуждать это с любыми третьими странами".

На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил Трампу создать совместную рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.

США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.