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РИА Новости

Турция не должна уведомлять Россию о переговорах по С-400, заявил Песков

Вчера, 12:24
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Турция не должна уведомлять Россию о каких-либо своих переговорах по С-400, в том числе с США, дело Москвы и Анкары - выполнить сделку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не могу прокомментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о создании рабочей группы между Турцией и США по С-400. При этом, отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что турецкая сторона не обязана уведомлять РФ по данному вопросу.
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"Турция не должна уведомлять. Это не наше дело. Наше дело и дело наших турецких партнеров - выполнять сделку по поставке С-400 в Турцию, которая находится в стадии реализации", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что "Турция может обсуждать это с любыми третьими странами".
На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил Трампу создать совместную рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.
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США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Ранее турецкий канал NTV сообщил со ссылкой на источник, что президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение турецкого лидера Тайипа Эрдогана создать совместную рабочую группу в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В свою очередь информагентство Bloomberg опубликовало сообщение со ссылкой на источник, согласно которому данной комиссии предстоит выяснить, несет ли риски для истребителей F-35 интеграция с С-400, которая может собрать "критически важную" информацию о стелс-технологиях, примененных на американских самолетах пятого поколения.
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияСШАВ мире
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