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РИА Новости

СМИ: Трамп принял предложение Эрдогана по созданию рабочей группы по С-400

Вчера, 16:11
2011
© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение турецкого лидера Тайипа Эрдогана создать совместную рабочую группу в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник.
"Трамп позитивно отнесся к предложению Эрдогана по созданию рабочей группы по С-400", - цитирует телеканал источник.
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Военный эксперт объяснил, о чем говорят заявления Турции по С-400Посол Турции в США заявил, что F-35 разместят вне зоны покрытия С-400. Есть ли в этом смысл с военной точки зрения, в эфире радио Sputnik объяснил военный эксперт Александр Жилин.
В среду Эрдоган в очередной раз предложил Трампу создать совместную рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.
США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
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Дональд ТрампНАТОF-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВашингтон (город)СШАС-400 «Триумф»В мире
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