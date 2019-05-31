СМИ: Трамп принял предложение Эрдогана по созданию рабочей группы по С-400

Посол Турции в США заявил, что F-35 разместят вне зоны покрытия С-400. Есть ли в этом смысл с военной точки зрения, в эфире радио Sputnik объяснил военный эксперт Александр Жилин.

Военный эксперт объяснил, о чем говорят заявления Турции по С-400 Посол Турции в США заявил, что F-35 разместят вне зоны покрытия С-400. Есть ли в этом смысл с военной точки зрения, в эфире радио Sputnik объяснил военный эксперт Александр Жилин.

В среду Эрдоган в очередной раз предложил Трампу создать совместную рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.

США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.