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РИА Новости

Кремль будет закрыт для посещения 12 июня

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кремль будет закрыт для посещения в День России, сообщил центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
"В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных Дню России, Московский Кремль 12 июня 2019 года для посещений будет закрыт, за исключением допуска граждан через Боровицкий проход на экскурсии в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд", - говорится в сообщении.
Кроме того, в День России будет закрыт для посещения некрополь у Кремлевской стены, а также не будет осуществляться допуск в мавзолей Владимира Ленина с 7 по 17 июня.
Участники акции Флаг моего государства, посвященного Дню России
31 мая, 16:51
В Кремле 12 июня пройдет торжественный прием в честь Дня России
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