Кремль будет закрыт для посещения 12 июня

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кремль будет закрыт для посещения в День России, сообщил центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных Дню России, Московский Кремль 12 июня 2019 года для посещений будет закрыт, за исключением допуска граждан через Боровицкий проход на экскурсии в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд", - говорится в сообщении.