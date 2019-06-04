Комиссия выясняет обстоятельства гибели рабочего на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Специальная комиссия создана для выяснения обстоятельств гибели рабочего на одном из участков шахты "Распадская" в Кузбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Распадской угольной компании.
Ранее сообщалось, что рабочий погиб при обрушении породы объемом порядка трех кубических метров.
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"Компания выражает соболезнование семье погибшего. Работы на шахте приостановлены. Создана специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства произошедшего, семье погибшего от компании будет оказана вся необходимая помощь", - сообщили в пресс-службе.
Также на месте происшествия работают следователи СУ СК РФ по Кемеровской области.