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РИА Новости

Зеленский готовит "стратегию возвращения Крыма"

Вчера, 11:50
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель намерен обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию "возвращения" Крыма. Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на телеканале 1+1.
Сегодня Зеленский отправится в Брюссель. Это станет его первым зарубежным визитом в качестве главы государства.
"Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет выработано определенное решение, его вынесут", — сказала Мендель.
По ее словам, "администрация хочет быть прозрачной", но не намерена говорить о каких-либо решениях до того, как они будут приняты.
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При этом пресс-секретарь подчеркнула, что позиция украинской стороны по поводу принадлежности Крыма не изменилась.
Во время инаугурации Зеленский назвал первоочередными задачами прекращение огня в Донбассе и возвращение Крыма под контроль Украины.
В Кремле на это ответили, что конфликт в Донбассе — внутриукраинская проблема, которую президент страны может и должен решать, основываясь прежде всего на Минских соглашениях. Что касается Крыма, то, как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "такого вопроса не существует и существовать не может": это один из регионов России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов жителей Севастополя.
Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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"Дорожка, которая ведет в пропасть"

Намерение Зеленского обсуждать "стратегию возвращения Крыма" с чиновниками ЕС и НАТО прокомментировал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По его мнению, наступает разочарование в новом президенте Украины, который изначально занял по отношению к полуострову непоследовательную и ущербную позицию.
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"К сожалению, он показывает себя как политик, который не имеет личного мнения и не принимает самостоятельные решения. Все стратегии возвращения Крыма туманные и бесперспективные. Не стоит нашим "партнерам" даже бумагу марать пустыми измышлениями", — сказал парламентарий РИА Новости.
Он отметил, что Зеленский наступает на те же грабли, что и его предшественник Петр Порошенко.
"Зеленский продолжает делать из Украины инструмент для сдерживания России. И самое страшное, что страдает от этого прежде всего украинский народ. На сегодня Зеленский ничем не хуже и не лучше своего предшественника. Он идет по натоптанной дорожке, которая ведет в пропасть", — заключил Шеремет.

"Очередной ляп"

Заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук считает, что разработка "стратегии по возвращению Крыма" покажет непрофессионализм и слабость президента Украины.
"Я расцениваю это как очередной ляп, которых Зеленский сделал уже не один. Если он обозначает проблему Крыма в качестве приоритетной в поездке в Брюссель, то это говорит о том, что он еще как президент слабо представляет международную повестку дня. Все эти разговоры о возвращении Крыма только вызывают улыбку у крымчан", — сказал он РИА Новости.
По словам политолога, если украинский президент продолжит недружественную политику по отношению к России и Крыму, то быстро растеряет кредит доверия.
"Зеленский дает повод населению Украины оценивать его с точки зрения непрофессионализма и слабости как президента. Зеленскому нужно сегодня выступать старательным учеником, осваивающим премудрости профессии президента, но пока я этого не вижу", — полагает Форманчук.
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"Крым ушел навсегда"

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал новому руководству Украины не отвлекаться на вопросы, связанные с Крымом, признать российскую юрисдикцию над полуостровом и искать у России поддержки для решения экономических проблем.
"Крым ушел навсегда, вернулся на историческую родину. Те, кто не понимают, — это политики прежде всего, — считают, что эта политика принесет им плоды. Но результат Порошенко говорит сам за себя", — сказал Аксенов в интервью телеканалу НТВ.
По его мнению, новым властям Украины не удастся достигнуть успехов в экономике без внешней поддержки.
"Я уверен, что если не будет политической воли нашего президента, нашей страны, то никогда Украина из этой долговой ямы не вылезет. Понимает ли это господин Зеленский — не знаю, но думаю, что чем раньше он поймет, что Крым — российский навсегда, тем лучше будет для него в том числе, поскольку он не будет отвлекаться на эти фейки и непонятные призывы", — считает Аксенов.
Он добавил, что провокации в отношении Крыма будут продолжаться, но потерпят поражение, потому что крымчане в 2014 году "возвращались домой не за деньгами, а это был цивилизационный выбор".
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20 мая, 14:23
В Крыму призвали Зеленского не считать полуостров украинской землей
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Обсудить 17
Владимир ЗеленскийКрымУкраинаВ миреПолитика
Популярные комментарии
Отвергнув хунтовский режим, Ушел от вас в Россию Крым ... А за грехи Господь воздаст - И к нам уйдет от вас Донбасс !!!
4 июня, 13:06
Levis LevArz
5220002
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