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РИА Новости
Новое оружие России

Военный эксперт прокомментировал испытания новой российской противоракеты

Вчера, 11:23
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© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВКС России провели испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 4 июня 2019
ВКС России провели испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 4 июня 2019
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
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ВКС России провели испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 4 июня 2019
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Принятие на вооружение новой противоракеты, испытательный пуск которой состоялся во вторник на полигоне в Казахстане, позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и центрального промышленного района, заявил РИА Новости член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.
Во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что Войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
По словам Коротченко, это был очередной испытательный пуск противоракеты 53Т6М в рамках реализации программы по модернизации системы ПРО Москвы и центрального промышленного района А-135.
"С принятием на вооружение новой противоракеты существенно повысятся возможности системы ПРО Москвы и центрального промышленного района А-135", - сказал он.
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Коротченко отметил, что новая противоракета предназначена для замены старых шахтных противоракет, которые в настоящее время обеспечивают работу системы А-135.
"Модернизированная противоракета при сохранении прежних массово-габаритных характеристик фактически является новым изделием с повышенной дальностью, скоростью, высотой и эффективностью противоракетного перехвата. На ней установлена более совершенная бортовая аппаратура на современной электронной компонентной базе, использованы новые конструкционные материалы и новые двигатели, которые позволяют реализовать расширенные возможности по противоракетному перехвату", - пояснил он.
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Новое оружие РоссииИгорь КоротченкоРоссияКазахстанБезопасность
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Кадры запуска новой ракеты системы ПРО
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
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