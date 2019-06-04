Военный эксперт прокомментировал испытания новой российской противоракеты

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Принятие на вооружение новой противоракеты, испытательный пуск которой состоялся во вторник на полигоне в Казахстане, позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и центрального промышленного района, заявил РИА Новости член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.
Во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что Войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
По словам Коротченко, это был очередной испытательный пуск противоракеты 53Т6М в рамках реализации программы по модернизации системы ПРО Москвы и центрального промышленного района А-135.
"С принятием на вооружение новой противоракеты существенно повысятся возможности системы ПРО Москвы и центрального промышленного района А-135", - сказал он.
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Коротченко отметил, что новая противоракета предназначена для замены старых шахтных противоракет, которые в настоящее время обеспечивают работу системы А-135.
"Модернизированная противоракета при сохранении прежних массово-габаритных характеристик фактически является новым изделием с повышенной дальностью, скоростью, высотой и эффективностью противоракетного перехвата. На ней установлена более совершенная бортовая аппаратура на современной электронной компонентной базе, использованы новые конструкционные материалы и новые двигатели, которые позволяют реализовать расширенные возможности по противоракетному перехвату", - пояснил он.