Советник Ципраса: у греческого бизнеса есть возможность работать в России

АФИНЫ, 4 мая - РИА Новости. Европейские санкции против России и ответное российское эмбарго на поставки сельхозпродукции нанесли удар по многим секторам экономики Греции, но Россия дает всем желающим производственникам возможность не потерять российский рынок, заявил советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с РФ и Восточной Европой Димитрис Веланис в интервью РИА Новости в преддверии визита греческой делегации на Петербургский международный экономический форум.
"Греция никогда не поддерживала эти санкции Европейского союза против России. Но она голосовала за них из-за общих порядков в Евросоюзе", - сказал Веланис, отметив, что Греция пострадала от ответного эмбарго.
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"И здесь не имеют значения суммы потерь. Это где-то полмиллиарда евро по экспорту. Но это связано с перспективами развития целых секторов экономики. Мы налаживали последние годы экспорт мороженной продукции, мясной, рыбной, это все было потеряно", - сказал советник премьера.
Тем не менее, по его словам, греческие предприниматели имеют возможность сохранить позиции на российском рынке, создавая СП и занимаясь импортозамещением.
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"Жизнь не останавливается. Россия дает сегодня всем желающим производственникам возможность совместно развивать эти сектора экономики, поддерживая импортозамещение, о котором объявил президент России. Это возможность помочь производителям не потерять российский рынок. Многие идут по этому пути", - сказал Веланис.