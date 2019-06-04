Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T11:14Z
https://ria.ru/20190604/1555238359.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148229/69/1482296940_0:0:1632:918_1036x0_80_0_0_b8d2a45499db2e1e3f25bfd2c2400d64.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Советник Ципраса: у греческого бизнеса есть возможность работать в России

Вчера, 11:14
254
© РИА Новости / Геннадий МельникСпециальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис
Специальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 4 мая - РИА Новости. Европейские санкции против России и ответное российское эмбарго на поставки сельхозпродукции нанесли удар по многим секторам экономики Греции, но Россия дает всем желающим производственникам возможность не потерять российский рынок, заявил советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с РФ и Восточной Европой Димитрис Веланис в интервью РИА Новости в преддверии визита греческой делегации на Петербургский международный экономический форум.
"Греция никогда не поддерживала эти санкции Европейского союза против России. Но она голосовала за них из-за общих порядков в Евросоюзе", - сказал Веланис, отметив, что Греция пострадала от ответного эмбарго.
Заседание межправительственной комиссии России и Греции в Салониках с участием главы Минтранса РФ Евгения Дитриха
19 апреля, 17:00
Россия и Греция создали рабочую группу по поощрению инвестиций
"И здесь не имеют значения суммы потерь. Это где-то полмиллиарда евро по экспорту. Но это связано с перспективами развития целых секторов экономики. Мы налаживали последние годы экспорт мороженной продукции, мясной, рыбной, это все было потеряно", - сказал советник премьера.
Тем не менее, по его словам, греческие предприниматели имеют возможность сохранить позиции на российском рынке, создавая СП и занимаясь импортозамещением.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
7 декабря 2018, 02:43
Межгосударственные отношения России и Греции
"Жизнь не останавливается. Россия дает сегодня всем желающим производственникам возможность совместно развивать эти сектора экономики, поддерживая импортозамещение, о котором объявил президент России. Это возможность помочь производителям не потерять российский рынок. Многие идут по этому пути", - сказал Веланис.
Читайте полный текст интервью >>
311021
Обсудить 1
Петербургский международный экономический форумДимитриос ВеланисГрецияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Макет резервуара для сжиженного природного газа
Греция заинтересована в поставках российского СПГ, заявил советник Ципраса
РИА
Новости
ВКС России провели испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 4 июня 2019
Военный эксперт прокомментировал испытания новой российской противоракеты
Администрация президента Украины
В администрации Зеленского пожаловались на атмосферу в здании на Банковой
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе
Немецкие бизнесмены заявили об утрате доверия к правительству Меркель
Лента
новостей
Специальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис
Димитрис Веланис: в Греции есть интерес к поставкам газа из России
Рабочие на строительной площадке газопровода Nord Stream 2 в немецком Лубмине
Меркель подтвердила поддержку проекта "Северный поток — 2"
ЕК обнаружила в бюджете Греции нехватку почти пяти миллиардов долларов
Никита Белянкин
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
В Казани неделю не могут найти мужчину, сбежавшего из суда после приговора
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Турция не должна уведомлять Россию о переговорах по С-400, заявил Песков
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
В убийстве бывшего спецназовца заподозрили уроженцев одной из стран СНГ
Председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль. Архивное фото
Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
Эксперты рассказали о будущем феминитивов в русской речи
Крымчанин получил почти два года тюрьмы за изготовление взрывных устройств
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
Лента новостейМолния