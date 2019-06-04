Советник Ципраса: у греческого бизнеса есть возможность работать в России

АФИНЫ, 4 мая - РИА Новости. Европейские санкции против России и ответное российское эмбарго на поставки сельхозпродукции нанесли удар по многим секторам экономики Греции, но Россия дает всем желающим производственникам возможность не потерять российский рынок, заявил советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с РФ и Восточной Европой Димитрис Веланис в интервью РИА Новости в преддверии визита греческой делегации на Петербургский международный экономический форум.

"Греция никогда не поддерживала эти санкции Европейского союза против России. Но она голосовала за них из-за общих порядков в Евросоюзе", - сказал Веланис, отметив, что Греция пострадала от ответного эмбарго.

"И здесь не имеют значения суммы потерь. Это где-то полмиллиарда евро по экспорту. Но это связано с перспективами развития целых секторов экономики. Мы налаживали последние годы экспорт мороженной продукции, мясной, рыбной, это все было потеряно", - сказал советник премьера.

Тем не менее, по его словам, греческие предприниматели имеют возможность сохранить позиции на российском рынке, создавая СП и занимаясь импортозамещением.