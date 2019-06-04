Димитрис Веланис: в Греции есть интерес к поставкам газа из России

Экономическое сотрудничество России и Греции развивается во многих секторах экономики и, несмотря на санкции, Россия дает греческим производителям возможность работать на российском рынке, заявил советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с РФ и Восточной Европой Димитрис Веланис. В преддверии визита греческой делегации на Петербургский международный экономический форум он также рассказал корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику об интересе Греции к российскому сжиженному природному газу и растущей популярности греческих курортов среди туристов из РФ.

— На заседании смешанной российско-греческой комиссии в апреле в Салониках было объявлено, что Греция направит на Петербургский международный экономический форум большую делегацию. Известен уже состав делегации?

— У нас, как вам известно, произошли большие политические события – были выборы в Европарламент и в результате объявлено о проведении досрочных выборов в парламент, национальных выборов. Они пройдут в начале июля. Поэтому состав делегации изменится. Она будет меньше, чем планировалось.

Однако очень важно, что возглавит делегацию министр иностранных дел Йоргос Катрунгалос. Это важный сигнал, что мы будем бороться за улучшение отношений с Россией на всех фронтах.

— Кто поедет из греческих предпринимателей?

— Состав бизнес-делегации определяется отдельно. По моей информации, поедут представители энергетического сектора, промышленники. Но они участвуют в ПМЭФ отдельно от правительственной делегации.

— Предполагается ли подписание контрактов в сфере экономики?

— Мне неизвестно, готовятся ли ими к подписанию контракты, но я хочу отметить, что этот год был более продуктивным в экономических связях России и Греции. Были достигнуты договоренности в морском, судоходном деле, в металлургии, в энергетике. Наши сектора экономики продолжали сотрудничать. Это дает большие надежды на то, что в будущем отношения будут развиваться.

— Какие отрасли вы считаете перспективными для экономического сотрудничества?

— Я вижу большие перспективы в судоходстве, металлургии, аграрном секторе, но особенно в энергетике. Греция после долголетнего кризиса находится на стадии роста экономики, и фактором развития будет использование российских энергетических ресурсов, в том числе газа. Я вижу большую перспективу в развитии газовой сети, в снабжении Греции российским газом, тем более что после принятия нового закона распределения сети по Греции есть частные структуры в металлургии и производстве электроэнергии, которые заинтересованы в подписании прямых контрактов с поставщиками газа из России, с Газпромом.

— Сейчас на рынок Греции начались поставки сжиженного природного газа из России, причем по конкурентной цене. Здесь есть перспективы сотрудничества?

— Мы приветствуем поступление российского СПГ. Действительно, для российского сжиженного газа в Греции есть место. В связи с ее географическим положением она нуждается в поставках небольшого количества газа туда, куда нельзя транспортировать его по трубам. Появление российского СПГ дает надежду на дальнейшее развитие энергосотрудничества.

— Это поставки на острова?

— Да, на острова и в горные районы, куда невозможно или невыгодно прокладывать трубопровод.

— Какова сейчас позиция Греции по санкциям?

— Греция продолжает страдать от наложенных санкций, от эмбарго. Каждая монета имеет две стороны. Одна сторона — Греция никогда не поддерживала эти санкции Европейского союза против России. Но она голосовала за них из-за общих порядков в Евросоюзе.

Другая сторона – Греция пострадала от ответных санкций, от эмбарго. Пострадали многие сектора экономики, но особенно производство фруктов, овощей, производители клубники, персиков, многих хороших греческих товаров, которые раньше поступали в Россию. А потом они стали поступать по третьим, четвертым направлениям, через другие страны, но поток экспорта упал. Эти сектора экономики сегодня страдают.

И здесь не имеют значения суммы потерь, это где-то полмиллиарда евро по экспорту. Но это связано с перспективами развития целых секторов экономики. Это связано и с производством упаковки, транспортом. Мы налаживали в последние годы экспорт мороженной продукции, мясной, рыбной, это все было потеряно.

Конечно, жизнь не останавливается. Россия дает сегодня всем желающим производственникам возможность совместно развивать эти сектора экономики, поддерживая импортозамещение, о котором объявил президент России. Это возможность помочь производителям не потерять российский рынок. Многие идут по этому пути. Молочная продукция будет производиться в России. Будем искать пути для создания совместных предприятий.

— В прошлом году Грецию посетили порядка 850 тысяч российских туристов – на уровне 2017 года или чуть меньше. Есть ли прогнозы на этот год?

— Есть прогноз, что поток российских туристов увеличится. Первые показатели есть. Была проведена большая работа по расширению связей в сфере туризма. Я участвовал в работе сессий межправкомиссии и могу сказать, что Россия поддерживает российский туризм в Греции.

Греция сделала очень много – облегчила режим выдачи виз в Москве. Сегодня российский турист без проблем получает визу. Наше правительство исправило ситуацию, и это очень помогло. Пошли и российские инвестиции в туристический сектор, в строительство нескольких комплексов, и это также поможет развитию туризма.

В последнее время российских туристов привлекает и медицинский, лечебный туризм, и спортивный туризм. Поэтому у нас есть большая надежда, что количество российских туристов увеличится.

Помимо этого, у нас объявлен перекрестный Год языка и литературы России и Греции. Мы надеемся, что это сотрудничество также будет развивать обмен между нашими гражданами. Подтверждение этому то, что великолепно прошло в Салониках открытие Года с участием российских политиков, деятелей искусств. Были представители правительства Греции и России, министры, открылась большая книжная выставка.