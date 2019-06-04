Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T11:10Z
https://ria.ru/20190604/1555238206.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152005/63/1520056355_0:0:5223:2938_1036x0_80_0_0_1b88160934469bfd76373e366b56a80d.jpg
РИА Новости

В администрации Зеленского пожаловались на атмосферу в здании на Банковой

Вчера, 11:10
1859
© Depositphotos / РalinchakАдминистрация президента Украины
Администрация президента Украины
© Depositphotos / Рalinchak
Администрация президента Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В окружении Владимира Зеленского пожаловались на "невдохновляющую" и "мавзолейную" атмосферу в здании на Банковой улице в Киеве, где располагается администрация президента Украины, из-за этого приходится садится у кого-то дома "чая попить и немного поговорить".
"Если нам что-то нужно обсудить и нужно выбраться из "мавзолея", как я его называю - конечно, мы где-то встречаемся. Можем у кого-то дома сесть чая попить и немного поговорить. Поймите, эта атмосфера не дает работать продуктивно. Вдохновения мало", - заявил первый замглавы администрации президента Украины Сергей Трофимов изданию "Украинская правда".
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 10:08
В администрации Зеленского рассказали о рабочем графике президента
Ранее заместитель главы администрации президента Юрий Костюк заявил, что штаб Зеленского ищет офис для переноса администрации с Банковой улицы в центре Киева. Позже издание Liga.net со ссылкой на источники из команды Зеленского сообщило, что в администрации рассматривают возможность переезда в конгрессно-выставочный центр "Парковый", известный как "вертолетная площадка Януковича".
Во время президентства Виктора Януковича был построен выставочный комплекс на Парковой аллее в центре Киева с вертолетной площадкой на крыше. По данным украинских СМИ, она по-прежнему принадлежит семье Януковича.
В октябре 2017 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что здание выставочного центра "Парковый" в центре Киева, где находится так называемая вертолетная площадка Януковича, арестовано. По ее словам, в августе 2017 года суд в Киеве наложил арест на земельные участки площадью более 2 гектаров и расположенные на них более пяти объектов недвижимого имущества по адресу: город Киев, Парковая дорога, владельцем которых является ООО "Амадеус Ко". Позднее объект был передан в управление украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). В феврале 2019 года Голосеевский районный суд Киева отстранил АРМА от управления зданием выставочного центра "Парковый" и вернул его в управление первому владельцу — фирме "Амадеус Ко".
1140011
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичВ мире
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе
Немецкие бизнесмены заявили об утрате доверия к правительству Меркель
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
В администрации Зеленского рассказали о рабочем графике президента
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В МИД России прокомментировали слова Помпео о расследовании крушения MH17
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины прокомментировал возможное возвращение России в ПАСЕ
Лента
новостей
Никита Белянкин
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
В убийстве бывшего спецназовца заподозрили уроженцев одной из стран СНГ
Президент Украины Владимир Зеленский
Политолог назвал стратегию по Крыму "очередным ляпом" Зеленского
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме ответили на заявление главы МИД Латвии про Россию
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины"
Офис компании Яндекс
Эксперт прокомментировал данные о запросе ФСБ ключей шифрования у "Яндекса"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на идею США о статусе главного союзника вне НАТО для Киева
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии Голос
Вакарчук рассказал, как Украина должна вести себя с Россией
Владимир Зеленский
Медведчук: идеология партии Зеленского вернет Украину в средневековье
Эксперт рассказал, кого могут коснуться новые санкции США
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
Лента новостейМолния