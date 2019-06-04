В администрации Зеленского пожаловались на атмосферу в здании на Банковой

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В окружении Владимира Зеленского пожаловались на "невдохновляющую" и "мавзолейную" атмосферу в здании на Банковой улице в Киеве, где располагается администрация президента Украины, из-за этого приходится садится у кого-то дома "чая попить и немного поговорить".

"Если нам что-то нужно обсудить и нужно выбраться из "мавзолея", как я его называю - конечно, мы где-то встречаемся. Можем у кого-то дома сесть чая попить и немного поговорить. Поймите, эта атмосфера не дает работать продуктивно. Вдохновения мало", - заявил первый замглавы администрации президента Украины Сергей Трофимов изданию "Украинская правда".

Ранее заместитель главы администрации президента Юрий Костюк заявил, что штаб Зеленского ищет офис для переноса администрации с Банковой улицы в центре Киева. Позже издание Liga.net со ссылкой на источники из команды Зеленского сообщило, что в администрации рассматривают возможность переезда в конгрессно-выставочный центр "Парковый", известный как "вертолетная площадка Януковича".

Во время президентства Виктора Януковича был построен выставочный комплекс на Парковой аллее в центре Киева с вертолетной площадкой на крыше. По данным украинских СМИ, она по-прежнему принадлежит семье Януковича.