На шахте "Распадская" в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

ЧП произошло в лаве номер 4. Объем обрушения составил порядка трех кубических метров.

По словам собеседника агентства, на момент аварии под землей находились 473 горняка.

Работы на шахте приостановили.

Обстоятельства трагедии выясняются, создана спецкомиссия.

Свою проверку также проведет областная прокуратура. На месте аварии работают следователи.