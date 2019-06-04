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РИА Новости

На шахте "Распадская" в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек

Вчера, 11:00
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ЧП произошло в лаве номер 4. Объем обрушения составил порядка трех кубических метров.
По словам собеседника агентства, на момент аварии под землей находились 473 горняка.
Работы на шахте приостановили.
Обстоятельства трагедии выясняются, создана спецкомиссия.
Свою проверку также проведет областная прокуратура. На месте аварии работают следователи.
"Распадская" — крупнейшая угольная шахта в России. Находится недалеко от города Междуреченск. Добыча на ней началась в 1973 году. Шахта входит в состав "Распадской угольной компании", 82% акций которой принадлежат компании Evraz Group.
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Кемеровская областьПроисшествия
Популярные комментарии
ну и где приезд на шахту путина? чего квартиру не покупает? Это про зеленского можно писать истерики....
4 июня, 11:27
нннебе немеда
1010004
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