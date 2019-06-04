Греция заинтересована в поставках российского СПГ, заявил советник Ципраса

АФИНЫ, 4 мая - РИА Новости. Россия и Греция имеют большие перспективы сотрудничества в ряде отраслей экономики, но особенно в энергетике, считает советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с РФ и Восточной Европой Димитрис Веланис.

"Этот год был более продуктивным в экономических связях России и Греции. Были достигнуты договоренности в морском, судоходном деле, в металлургии, в энергетике", - сказал Веланис в интервью РИА Новости в преддверии визита греческой делегации на Петербургский международный экономический форум.

По его словам, он видит особенно большие перспективы в энергетике.

"Греция после долголетнего кризиса находится на стадии роста экономики, и фактором развития будет использование российских энергетических ресурсов, в том числе газа. Я вижу большую перспективу в развитии газовой сети, в снабжении Греции российским газом", - сказал советник.

Веланис сообщил, что частные структуры в металлургии и производстве электроэнергии заинтересованы в подписании прямых контрактов с поставщиками газа из России, с "Газпромом".

Он приветствовал начало поставок на рынок Греции сжиженного природного газа из России.