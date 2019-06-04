Греция заинтересована в поставках российского СПГ, заявил советник Ципраса

АФИНЫ, 4 мая - РИА Новости. Россия и Греция имеют большие перспективы сотрудничества в ряде отраслей экономики, но особенно в энергетике, считает советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с РФ и Восточной Европой Димитрис Веланис.
"Этот год был более продуктивным в экономических связях России и Греции. Были достигнуты договоренности в морском, судоходном деле, в металлургии, в энергетике", - сказал Веланис в интервью РИА Новости в преддверии визита греческой делегации на Петербургский международный экономический форум.
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По его словам, он видит особенно большие перспективы в энергетике.
"Греция после долголетнего кризиса находится на стадии роста экономики, и фактором развития будет использование российских энергетических ресурсов, в том числе газа. Я вижу большую перспективу в развитии газовой сети, в снабжении Греции российским газом", - сказал советник.
Веланис сообщил, что частные структуры в металлургии и производстве электроэнергии заинтересованы в подписании прямых контрактов с поставщиками газа из России, с "Газпромом".
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Он приветствовал начало поставок на рынок Греции сжиженного природного газа из России.
"Для российского сжиженного газа в Греции есть место. В связи с ее географическим положением она нуждается в поставках небольшого количества газа туда, куда нельзя транспортировать его по трубам – на острова и в горные районы, куда невозможно или невыгодно прокладывать трубопровод", - сказал Веланис.