В администрации Зеленского рассказали о рабочем графике президента

"Знаю точно, что президент и глава администрации (Андрей Богдан. — Прим. ред.) уже тренируются здесь в зале, приходят к семи утра на работу. В 8:30 мы все на работе, чтобы в 9:00 могли полноценно работать... У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас", — приводит его слова издание "Украинская правда".