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РИА Новости

В администрации Зеленского рассказали о рабочем графике президента

Вчера, 10:08
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CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников аппарата и уходит после десяти вечера, рассказал первый замглавы администрации Сергей Трофимов.

"Знаю точно, что президент и глава администрации (Андрей Богдан. — Прим. ред.) уже тренируются здесь в зале, приходят к семи утра на работу. В 8:30 мы все на работе, чтобы в 9:00 могли полноценно работать... У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас", — приводит его слова издание "Украинская правда".

Таким образом, Зеленский работает по 15 часов в сутки, отметил Трофимов.
Чиновник также добавил, что президент — очень ответственный человек, "весь в работе", и ему важно доверие людей.
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