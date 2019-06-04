В администрации Зеленского рассказали о рабочем графике президента

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников аппарата и уходит после десяти вечера, рассказал первый замглавы администрации Сергей Трофимов.
"Знаю точно, что президент и глава администрации (Андрей Богдан. — Прим. ред.) уже тренируются здесь в зале, приходят к семи утра на работу. В 8:30 мы все на работе, чтобы в 9:00 могли полноценно работать... У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас", — приводит его слова издание "Украинская правда".
Таким образом, Зеленский работает по 15 часов в сутки, отметил Трофимов.
Чиновник также добавил, что президент — очень ответственный человек, "весь в работе", и ему важно доверие людей.