Медведев поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

"Российская умма проводит большую созидательную работу, которая заслуживает искреннего уважения и благодарности. Уделяет серьезное внимание просветительской и образовательной деятельности, участвует в благотворительности, помогает всем, кто особенно нуждается в поддержке. И конечно, вносит значимый вклад в противодействие экстремистской идеологии и нетерпимости, многое делает для укрепления межнационального мира и согласия в нашей стране", - говорится в телеграмме.