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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Медведев поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Вчера, 09:52
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам и отметил вклад российской уммы в противодействие экстремизму и нетерпимости, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабинета министров РФ.
"Российская умма проводит большую созидательную работу, которая заслуживает искреннего уважения и благодарности. Уделяет серьезное внимание просветительской и образовательной деятельности, участвует в благотворительности, помогает всем, кто особенно нуждается в поддержке. И конечно, вносит значимый вклад в противодействие экстремистской идеологии и нетерпимости, многое делает для укрепления межнационального мира и согласия в нашей стране", - говорится в телеграмме.
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
Вчера, 00:57
Ураза-байрам, праздник Разговения у мусульман
Медведев отметил, что праздник символизирует духовное очищение, напоминает о доброте и милосердии, которые испокон веков служат основой для мусульманской общины.
"Желаю всем мусульманам России здоровья, благополучия и светлых праздничных дней", - добавил премьер в телеграмме, направленной руководителям Духовных управлений мусульман России.
Празднование Ураза-байрама в России
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Ураза-байрам — один из двух главных праздников в исламе.

Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
1 из 12

Ураза-байрам — один из двух главных праздников в исламе.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

По преданию, его установил сам пророк Музаммед.

Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
2 из 12

По преданию, его установил сам пророк Музаммед.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Праздник связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.

Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
3 из 12

Праздник связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В это время принято прощать друг другу все обиды.

Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
4 из 12

В это время принято прощать друг другу все обиды.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В день праздника мусульмане встают рано утром и отправляются на молитву — намаз.

Верующий перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
5 из 12

В день праздника мусульмане встают рано утром и отправляются на молитву — намаз.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Праздничный намаз в этот день совершают во всех российских мечетях.

Мусульмане во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
6 из 12

Праздничный намаз в этот день совершают во всех российских мечетях.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Мусульмане обращаются ко Всевышнему с просьбой о мире и благоденствии.

Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам в мечети Кул-Шариф в Казани
7 из 12

Мусульмане обращаются ко Всевышнему с просьбой о мире и благоденствии.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

После молитвы верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу семьи.

Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
8 из 12

После молитвы верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу семьи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Ураза-байрам мусульмане навещают родных и друзей и принимают гостей у себя.

Мусульмане во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
9 из 12

В Ураза-байрам мусульмане навещают родных и друзей и принимают гостей у себя.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В это время принято также раздавать пожертвования бедным.

Верующие во время праздничной молитвы в мечети Сердце Чечни имени А. Кадырова в Грозном
10 из 12

В это время принято также раздавать пожертвования бедным.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

Верующий во время праздничной молитвы в мечети Сердце Чечни имени А. Кадырова в Грозном
11 из 12

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Глава государства подчеркнул, что мусульманские организации вносят вклад в единение народов России.

Верующие во время праздничной молитвы в мечети Сердце Чечни имени А. Кадырова в Грозном
12 из 12

Глава государства подчеркнул, что мусульманские организации вносят вклад в единение народов России.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Ураза-байрам — один из двух главных праздников в исламе.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
2 из 12

По преданию, его установил сам пророк Музаммед.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
3 из 12

Праздник связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 12

В это время принято прощать друг другу все обиды.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
5 из 12

В день праздника мусульмане встают рано утром и отправляются на молитву — намаз.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

Праздничный намаз в этот день совершают во всех российских мечетях.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Мусульмане обращаются ко Всевышнему с просьбой о мире и благоденствии.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

После молитвы верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу семьи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

В Ураза-байрам мусульмане навещают родных и друзей и принимают гостей у себя.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 12

В это время принято также раздавать пожертвования бедным.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Глава государства подчеркнул, что мусульманские организации вносят вклад в единение народов России.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
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Религия и мировоззрениеУраза-байрамДмитрий МедведевРоссия
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