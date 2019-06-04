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РИА Новости

Празднование Ураза-байрама в России

Вчера, 13:51
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Мусульмане встречают праздник разговения Ураза-байрам, который знаменует окончание поста в месяц Рамадан.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Ураза-байрам — один из двух главных праздников в исламе.

Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
1 из 12

Ураза-байрам — один из двух главных праздников в исламе.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

По преданию, его установил сам пророк Музаммед.

Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
2 из 12

По преданию, его установил сам пророк Музаммед.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Праздник связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.

Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
3 из 12

Праздник связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В это время принято прощать друг другу все обиды.

Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
4 из 12

В это время принято прощать друг другу все обиды.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В день праздника мусульмане встают рано утром и отправляются на молитву — намаз.

Верующий перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
5 из 12

В день праздника мусульмане встают рано утром и отправляются на молитву — намаз.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Праздничный намаз в этот день совершают во всех российских мечетях.

Мусульмане во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
6 из 12

Праздничный намаз в этот день совершают во всех российских мечетях.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Мусульмане обращаются ко Всевышнему с просьбой о мире и благоденствии.

Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам в мечети Кул-Шариф в Казани
7 из 12

Мусульмане обращаются ко Всевышнему с просьбой о мире и благоденствии.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

После молитвы верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу семьи.

Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
8 из 12

После молитвы верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу семьи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Ураза-байрам мусульмане навещают родных и друзей и принимают гостей у себя.

Мусульмане во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
9 из 12

В Ураза-байрам мусульмане навещают родных и друзей и принимают гостей у себя.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В это время принято также раздавать пожертвования бедным.

Верующие во время праздничной молитвы в мечети Сердце Чечни имени А. Кадырова в Грозном
10 из 12

В это время принято также раздавать пожертвования бедным.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

Верующий во время праздничной молитвы в мечети Сердце Чечни имени А. Кадырова в Грозном
11 из 12

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Глава государства подчеркнул, что мусульманские организации вносят вклад в единение народов России.

Верующие во время праздничной молитвы в мечети Сердце Чечни имени А. Кадырова в Грозном
12 из 12

Глава государства подчеркнул, что мусульманские организации вносят вклад в единение народов России.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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