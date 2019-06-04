Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от покупки С-400

"Нет речи о том, что мы сделаем шаг назад по вопросу об С-400. У нас есть соглашение, которое мы выполняем", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле. Его цитирует агентство Anadolu .

Он добавил, что Турция также готова приобрести и американские ЗРК Patriot, если со стороны США поступит такое же выгодное предложение, как и от РФ. "Однако такого предложения не поступало", - добавил турецкий лидер.

Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.