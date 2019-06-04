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РИА Новости

Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от покупки С-400

Вчера, 09:33
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
АНКАРА, 4 июн – РИА Новости. Турция не откажется от соглашения с РФ по приобретению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"Нет речи о том, что мы сделаем шаг назад по вопросу об С-400. У нас есть соглашение, которое мы выполняем", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле. Его цитирует агентство Anadolu.

Он добавил, что Турция также готова приобрести и американские ЗРК Patriot, если со стороны США поступит такое же выгодное предложение, как и от РФ. "Однако такого предложения не поступало", - добавил турецкий лидер.
Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
31 мая, 17:58
Эксперт прокомментировал создание турецко-американской группы по С-400
5582014
Обсудить 7
С-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
зачем тебе с-400, эрдоган? посмотри, в сирии не работает...
4 июня, 11:18
нннебе немеда
1000005
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