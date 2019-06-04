Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Ураза-байрам — один из двух главных праздников в исламе.
Ураза-байрам — один из двух главных праздников в исламе.
По преданию, его установил сам пророк Музаммед.
Праздник связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.
Праздник связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.
В это время принято прощать друг другу все обиды.
В это время принято прощать друг другу все обиды.
В день праздника мусульмане встают рано утром и отправляются на молитву — намаз.
В день праздника мусульмане встают рано утром и отправляются на молитву — намаз.
Праздничный намаз в этот день совершают во всех российских мечетях.
Праздничный намаз в этот день совершают во всех российских мечетях.
Мусульмане обращаются ко Всевышнему с просьбой о мире и благоденствии.
Мусульмане обращаются ко Всевышнему с просьбой о мире и благоденствии.
После молитвы верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу семьи.
После молитвы верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу семьи.
В Ураза-байрам мусульмане навещают родных и друзей и принимают гостей у себя.
В Ураза-байрам мусульмане навещают родных и друзей и принимают гостей у себя.
В это время принято также раздавать пожертвования бедным.
В это время принято также раздавать пожертвования бедным.
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.
Глава государства подчеркнул, что мусульманские организации вносят вклад в единение народов России.
Глава государства подчеркнул, что мусульманские организации вносят вклад в единение народов России.
Ураза-байрам — один из двух главных праздников в исламе.
По преданию, его установил сам пророк Музаммед.
Праздник связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.
В это время принято прощать друг другу все обиды.
В день праздника мусульмане встают рано утром и отправляются на молитву — намаз.
Праздничный намаз в этот день совершают во всех российских мечетях.
Мусульмане обращаются ко Всевышнему с просьбой о мире и благоденствии.
После молитвы верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу семьи.
В Ураза-байрам мусульмане навещают родных и друзей и принимают гостей у себя.
В это время принято также раздавать пожертвования бедным.
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.
Глава государства подчеркнул, что мусульманские организации вносят вклад в единение народов России.