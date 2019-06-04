Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

"С глубоким удовлетворением отмечу, что мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, единение народов России, последовательно и решительно выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма. Укрепляется взаимодействие с государственными структурами, большое внимание уделяется благотворительным и просветительским инициативам", - говорится в тексте телеграммы.