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РИА Новости

Индийская армия ищет пропавший в горах Ан-32

Вчера, 09:05
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CC BY-SA 3.0 / Toprohan / Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии
Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии
CC BY-SA 3.0 / Toprohan /
Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн - РИА Новости. Армия Индии проводит операцию по поиску и спасению военно-транспортного самолета Ан-32, вылетевшего накануне с 13 людьми на борту из города Джорхата (северо-восточный штат Ассам) и потерявшего связь с диспетчерами, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.
Самолет поднялся в воздух в 12.25 понедельника (09.55 мск) и направился в соседний штат Аруначал-Прадеш, где спустя час должен был приземлиться на военном аэродроме неподалеку от селения Мечука. В 13.00 (10.30 мск) экипаж воздушного судна в последний раз связался с землей, после чего связь с ним прервалась.
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По данным ВВС республики, индийская армия совместно с другими правительственными и гражданскими структурами начала масштабную операцию по поиску пропавшего самолета. Военные полагают, что борт потерпел крушение, и уже получили информацию о его предполагаемом месте падения. Поиски самолета не прекращались, несмотря на ночное время суток, однако усилия армии существенно осложняет плохая погода в регионе.
Согласно подтвержденной информации, на пропавшем самолете находились шестеро военных, пятеро членов экипажа и двое гражданских.
Как отмечают индийские СМИ, крушение самолетов в этих районах не является редкостью из-за сложных погодных условий и многочисленных гор.
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