ОАЭ выдали первую "золотую визу"

ДУБАЙ, 4 июн — РИА Новости. Индиец Юсуф Али стал первым резидентом ОАЭ, получившим "золотую визу", которая гарантирует ему право на постоянное место жительства в стране, сообщает издание Индиец Юсуф Али стал первым резидентом ОАЭ, получившим "золотую визу", которая гарантирует ему право на постоянное место жительства в стране, сообщает издание The National

Бизнесмен прожил в ОАЭ более 45 лет. Его состояние оценивается в 4,7 миллиарда долларов. Мужчина является главой торговой сети Lulu Group, которая владеет гипермаркетами в странах Ближнего Востока.

В марте кабинет министров ОАЭ впервые разрешил выдачу пяти- и десятилетних резидентских виз определенным категориям иностранных граждан. До этого максимальный срок составлял три года.

Заявку могут подать инвесторы, предприниматели, ученые, высококвалифицированные специалисты и талантливые студенты.