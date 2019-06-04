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РИА Новости

ОАЭ выдали первую "золотую визу"

Вчера, 08:54
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ДУБАЙ, 4 июн — РИА Новости. Индиец Юсуф Али стал первым резидентом ОАЭ, получившим "золотую визу", которая гарантирует ему право на постоянное место жительства в стране, сообщает издание The National.
Бизнесмен прожил в ОАЭ более 45 лет. Его состояние оценивается в 4,7 миллиарда долларов. Мужчина является главой торговой сети Lulu Group, которая владеет гипермаркетами в странах Ближнего Востока.
В марте кабинет министров ОАЭ впервые разрешил выдачу пяти- и десятилетних резидентских виз определенным категориям иностранных граждан. До этого максимальный срок составлял три года.
Заявку могут подать инвесторы, предприниматели, ученые, высококвалифицированные специалисты и талантливые студенты.
Месяц назад Абу-Даби ввел "золотую карту", дающую право иностранным инвесторам и ценным специалистам постоянно проживать в стране.
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