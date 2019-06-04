Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T08:49Z
https://ria.ru/20190604/1555234394.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/17380/92/173809230_0:112:512:400_1036x0_80_0_0_b2d0034daecdb07f3da5703d4089bbad.jpg
РИА Новости

В Якутии спасли мужчину, неделю блуждавшего в тайге

Вчера, 08:49
1468
© РИА Новости / Марк РедькинТайга
Тайга
© РИА Новости / Марк Редькин
Тайга . Архивное фото
ЯКУТСК, 4 июн – РИА Новости. Спасатели эвакуировали мужчину, блуждавшего неделю в якутской тайге в Оленекском районе, сообщают власти Якутии.
Как отметили в госкомобеспечения республики, 31 мая в региональную службу спасения обратился брат потерпевшего. Он рассказал, что 38-летний мужчина на машине "КрАЗ" отправился из поселка Оленек в город Ленск и пропал без вести.
Сергей Голубятников с женой
2 сентября 2018, 08:00
"Медведя отгонял хлопками". Три недели в лесу без еды, воды и оружия
Он выходил на связь 24 мая и сообщил, что у него застряла машина на ручье недалеко от пикета "Силигир" Оленекского района, но проезжавшие мимо водители помогли вытащить автомобиль на сухое место. Мужчина остался ремонтировать "КрАЗ". Далее связь с ним не поддерживалась.
Спустя пять дней 29 мая командир пролетавшего мимо вертолета обнаружил грузовик в местности речки Орто-Силигир в 60-ти километрах от города Удачный. По его словам, дверь кабины была открыта, водителя в нем не было.
Андрей Абвгат
4 ноября 2018, 08:00Туризм
Экстрим на одного. Выжить в тайге и познакомиться с настоящими сибиряками
"Первого июня спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ по Якутии вылетели на поиски пропавшего. Во время облета вокруг местонахождения "КрАЗа" один из спасателей заметил человека и попросил пилота посадить вертолет. Оказалось, что мужчина, обследовав ближайшую территорию в местности сломанной машины, обнаружил в 100 метрах заброшенное зимовье, соорудил в нем ночлег", - рассказали в ведомстве.
В госкомитете отмечают, что состояние потерпевшего удовлетворительное, его эвакуировали в город Удачный и передали сотрудникам скорой помощи.
Красноярский край. Архивное фото
22 октября 2018, 09:26
Под Красноярском дачник две недели блуждал по тайге
1410101
Обсудить 0
ЛенскПроисшествия
Рекомендуем
ОАЭ выдали первую "золотую визу"
РИА
Новости
Обручальные кольца
В Нижневартовске сотрудник банка похитил около миллиона рублей на свадьбу
Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Политолог назвал стратегию по Крыму "очередным ляпом" Зеленского
Под Белгородом легковой автомобиль попал под пассажирский поезд
Кадры запуска новой ракеты системы ПРО
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Мужчина, напавший на сотрудника администрации Южно-Сахалинска
Напавший на мужчину с топором сахалинец пытался уплыть в Японию
Скриншот видео о сварщике из села Гыда Игорь Няч
В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме призвали Запад начать переговоры по отмене санкций
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Никита Белянкин
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
Нефть
"Нефть из соломы": российские ученые доказали положительный эффект пиролиза
Бывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров во время оглашения приговора в Московском городском суде
Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии
В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
Лента новостейМолния