В Якутии спасли мужчину, неделю блуждавшего в тайге

ЯКУТСК, 4 июн – РИА Новости. Спасатели эвакуировали мужчину, блуждавшего неделю в якутской тайге в Оленекском районе, сообщают власти Якутии.

Как отметили в госкомобеспечения республики, 31 мая в региональную службу спасения обратился брат потерпевшего. Он рассказал, что 38-летний мужчина на машине "КрАЗ" отправился из поселка Оленек в город Ленск и пропал без вести.

Он выходил на связь 24 мая и сообщил, что у него застряла машина на ручье недалеко от пикета "Силигир" Оленекского района, но проезжавшие мимо водители помогли вытащить автомобиль на сухое место. Мужчина остался ремонтировать "КрАЗ". Далее связь с ним не поддерживалась.

Спустя пять дней 29 мая командир пролетавшего мимо вертолета обнаружил грузовик в местности речки Орто-Силигир в 60-ти километрах от города Удачный. По его словам, дверь кабины была открыта, водителя в нем не было.

"Первого июня спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ по Якутии вылетели на поиски пропавшего. Во время облета вокруг местонахождения "КрАЗа" один из спасателей заметил человека и попросил пилота посадить вертолет. Оказалось, что мужчина, обследовав ближайшую территорию в местности сломанной машины, обнаружил в 100 метрах заброшенное зимовье, соорудил в нем ночлег", - рассказали в ведомстве.