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РИА Новости
Новое оружие России

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России

Вчера, 08:50
41694
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО.
Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На кадрах видно, как происходит разворачивание и подготовка ракеты к старту. Сам момент запуска можно наблюдать с нескольких ракурсов.
По словам заместителя командира соединения ПРО ВКС полковника Владимира Сергиенко, ракета поразила условную цель с заданной точностью, подтвердив все заложенные характеристики.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и требуется для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Новое оружие РоссииВКС РФМинистерство обороны РФРоссияКазахстанБезопасность
Популярные комментарии
Мне одному показалось, что она как пуля взвыла в небо )))?
4 июня, 09:00
ggalya89
109310119
Впервые вижу старт ракеты на такой скорости
4 июня, 09:01
ggalya89
97210119
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