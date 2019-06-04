Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО.
Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На кадрах видно, как происходит разворачивание и подготовка ракеты к старту. Сам момент запуска можно наблюдать с нескольких ракурсов.
По словам заместителя командира соединения ПРО ВКС полковника Владимира Сергиенко, ракета поразила условную цель с заданной точностью, подтвердив все заложенные характеристики.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и требуется для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.