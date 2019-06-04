Двух пострадавших в ДТП в Приамурье перевели из реанимации

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июн - РИА Новости. Последние два человека - мужчина и его 11-летний сын, которые оставались в реанимации Свободненской больницы после ДТП с рейсовым микроавтобусом в Амурской области, где один человек погиб и 10 пострадали, переведены из реанимации в отделения и продолжают лечение, сообщили РИА Новости в минздраве Амурской области.

"В реанимации (на 4 июня) никого нет. В Свободненской больнице 5 пострадавших, включая двоих детей. Четыре человека в отделении травматологии, у троих состояние средней тяжести и один в удовлетворительном. Один подросток 14 лет в хирургии, его состояние удовлетворительное", - рассказали РИА Новости в минздраве региона.

Госавтоинспекция сообщила 31 мая, что на федеральной трассе "Амур" внедорожник УАЗ, водитель которого, по предварительной информации, был пьян, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом SsangYong Istana, после чего микроавтобус съехал в кювет. УМВД по Амурской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. В аварии, по данным полиции, пострадали 10 человек, в том числе оба водителя. Пассажирка 1959 года рождения скончалась на месте ДТП.