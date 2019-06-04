Попытки запугать китайский народ обречены на провал, заявили в посольстве

ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Любые попытки кого бы то ни было навязать свою волю китайскому народу или же запугать его обречены на провал. КНР идет по самостоятельно выбранному мирному пути развития и смогла добиться прогресса, в том числе и в сфере защиты прав человека, говорится в сообщении посольства Китая в Вашингтоне, опубликованном в качестве ответа на заявление госсекретаря США Майка Помпео в 30-ю годовщину Любые попытки кого бы то ни было навязать свою волю китайскому народу или же запугать его обречены на провал. КНР идет по самостоятельно выбранному мирному пути развития и смогла добиться прогресса, в том числе и в сфере защиты прав человека, говорится в сообщении посольства Китая в Вашингтоне, опубликованном в качестве ответа на заявление госсекретаря США Майка Помпео в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь

Помпео призвал КНР освободить задержанных за правозащитную деятельность. По его заявлению, США после событий надеялись на "более открытое и толерантное" общество в Китае, однако этим надеждам "не суждено было сбыться". Он добавил, что однопартийное государство в Китае не терпит инакомыслия и нарушает права человека, если это соответствует его интересам. Помпео также обвинил Китай в "строительстве мощной государственной системы слежки" и притеснении мусульман-уйгуров.

"Правительство и народ Китая уже давно пришли к окончательному решению по политическому инциденту конца 1980-х годов. За последние 40 лет реформ и открытости Китай добился быстрого экономического и социального развития, постоянного прогресса в области демократии и верховенства закона, процветающей культуры и значительного улучшения уровня жизни", - говорится в заявлении дипмиссии.

Отмечается, что ситуация в области прав человека в Китае в настоящее время самая лучшая за всю историю.

"Китай твердо привержен следованию по пути мирного развития, а также развитию прав человека в КНР и во всем мире. Китай уже внес значительный вклад в международное правозащитное управление, и этот факт признан всеми непредвзятыми людьми", - подчеркнули в посольстве.

В документе сообщается, что "лучше всего о ситуации в Китае могут сказать простые китайцы, и никакая сила не сможет остановить их стремление к лучшей жизни".

"Любые попытки кого бы то ни было под каким бы то ни было предлогом навязать китайскому народу свою волю, применить грубую травлю в отношении китайского народа или же подстрекать к "столкновению различных цивилизаций" никогда не увенчаются успехом", - указано в заявлении.