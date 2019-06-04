События на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1989 года

События на площади Тяньаньмэнь – серия антиправительственных выступлений в Китайской Народной Республике в апреле-июне 1989 года, которые были вызваны отсутствием общественно-политической демократизации и монополией на власть Коммунистической партии Китая (КПК) при активной либерализации экономической жизни страны. Немалую роль в формировании недовольства политикой правительства играла информация о перестройке в СССР и переменах в странах социалистического лагеря.

15 апреля 1989 года, в день смерти бывшего генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана (1915-1989), сторонника демократизации, сотни пекинских студентов собрались в кампусах университетов и на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь, чтобы почтить его память. 23 апреля было объявлено о создании Независимого союза студентов Пекина, выступившего за всеобщую стачку в университетах. Студенты требовали демократизации политической жизни, свободы СМИ и борьбы с коррупцией в партии. 26 апреля с одобрения председателя Центрального военного совета КНР Дэн Сяопина студентов заклеймили в партийной прессе как контрреволюционеров. Однако в начале мая генеральный секретарь ЦК КПК Чжао Цзыян охарактеризовал студенческое движение как патриотическое и предложил митингующим вступить в диалог.

13 мая около 300 тысяч протестующих объявили о начале голодовки на площади Тяньаньмэнь, требуя официального признания справедливости их требований. К протестующим присоединились рабочие (19 мая было объявлено об учреждении Независимой ассоциации пекинских рабочих, поддержавшей протесты), члены низовых партийных и комсомольских организаций и др. Манифестации охватили свыше 400 городов Китая

События на площади Тяньаньмэнь происходили накануне важнейшего государственного визита в КНР Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева (15-18 мая), имевшего целью нормализацию отношений между Советским Союзом и Китаем. В центре Пекина советский руководитель должен был возложить венок к памятнику народным героям. Студенты приготовились его приветствовать и даже изготовили для этого плакаты на русском языке: "Демократия – наша общая мечта!". Однако на площадь Тяньаньмэнь Михаил Горбачев не пришел и на все вопросы корреспондентов о его отношении к происходящему неизменно отвечал, что это – внутреннее дело Китая.

Вскоре мирная акция сменилась погромами , беспорядки возникли в нескольких крупных городах. Китайская столица фактически оказалась во власти протестующих – они завладели оружием, убивали полицейских и солдат, жгли автобусы и магазины.

17-19 мая на собраниях лидеров КПК под председательством Дэн Сяопина, несмотря на сопротивление Чжао Цзыяна, было принято решение о введении в город войск.

Утром 3 июня невооруженные силы Народно-освободительной армии Китая были остановлены протестующими, но вечером того же дня к площади подошли армейские подразделения с танками. Мирный протест вылился в жестокое вооруженное столкновение. Протестующие поджигали танки и бронетранспортеры, затрудняя их дальнейшее продвижение по площади. Солдаты вели беспорядочный огонь по демонстрантам.

4 июня протесты на площади Тяньаньмэнь были подавлены. В Шанхае выступления продолжались до 7 июня, возглавлявший горком КПК Цзян Цзэминь сумел взять ситуацию под контроль, не прибегая к насилию. В Чэнду протесты были подавлены войсками 5-6 июня.

В результате столкновений в центре Пекина погибли не только студенты и военные, но и другие жители Китая. Точное число жертв до сих пор вызывает споры

Официально было объявлено о 241 погибшем и семи тысяч раненых. По другим оценкам, число жертв составило до тысячи человек. После подавления протестов последовали аресты (более 1,5 тысяч человек; восемь человек были приговорены к расстрелу); многие участники выступлений были лишены китайского гражданства и высланы.

Многим участникам событий на Тяньаньмэнь удалось бежать из Китая. Много диссидентов бежали в Гонконг, бывший в то время британской колонией. Этот процесс был столь активным, что получил в Гонконге название "подпольной железной дороги".

На Западе и в диссидентских кругах в самом Китае события на площади Тяньаньмэнь расцениваются как "выступления за демократию", официальный Пекин говорит об этих событиях как о попытке "контрреволюционного мятежа"

В 2004 году председатель КНР Ху Цзиньтао заявлял , что официальный Пекин не намерен менять отношение к событиям 1989 года. Он отмечал, что принятые в тот период меры сыграли "решающее значение" для успешного экономического роста КНР в последующие годы.