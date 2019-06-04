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РИА Новости

В ЛНР сообщили о шести нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Вчера, 07:33
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в Народной милиции ЛНР.
В понедельник Народная милиция ЛНР заявила, что не зафиксировала обстрелов территории республики за сутки.
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"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что ВС Украины вели огонь в направлении населенных пунктов Новоалександровка, Калиново, Голубовское, Фрунзе.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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