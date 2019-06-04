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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Глава Совета муфтиев России поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Вчера, 07:29
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Архивное фото
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские мусульмане в праздник Ураза-байрам молятся о своей отчизне и прекращении конфликтов в странах Ближнего Востока, заявил журналистам глава Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.
Мусульмане отмечают один из своих главных праздников Ураза-байрам. Утром во вторник в российских мечетях совершается праздничный намаз. На молитву в Соборной мечети Москвы пришли десятки тысяч верующих.
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15 июня 2018, 13:38Религия и мировоззрение
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"В этот благословенный день мы, мусульмане России, обращаемся ко Всевышнему Аллаху даровать нам мир, милость, благословение и благоденствие. Мы сегодня вспоминаем и о наших братьях, живущих на земле Палестины, Ирака, Сирии и Афганистана, где, к сожалению, до сих пор проливается кровь, до сих пор не установлен мир и справедливость", - заявил Гайнутдин.
Он надеется, что сегодня "весь исламский мир, 2 миллиарда населения Земли" молится о даровании мира: "чтобы не проливалась человеческая кровь, чтобы не было террористических актов" и чтобы никто не отнимал человеческую жизнь.
"И я сегодня молюсь о мире, благоденствии и процветании и в нашей любимой отчизне России", - заключил муфтий.
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Религия и мировоззрениеУраза-байрамСовет муфтиев РоссииРавиль ГайнутдинРоссия
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