Глава Совета муфтиев России поздравил мусульман с Ураза-байрамом

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские мусульмане в праздник Ураза-байрам молятся о своей отчизне и прекращении конфликтов в странах Ближнего Востока, заявил журналистам глава Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.

Мусульмане отмечают один из своих главных праздников Ураза-байрам . Утром во вторник в российских мечетях совершается праздничный намаз. На молитву в Соборной мечети Москвы пришли десятки тысяч верующих.

"В этот благословенный день мы, мусульмане России, обращаемся ко Всевышнему Аллаху даровать нам мир, милость, благословение и благоденствие. Мы сегодня вспоминаем и о наших братьях, живущих на земле Палестины, Ирака, Сирии и Афганистана, где, к сожалению, до сих пор проливается кровь, до сих пор не установлен мир и справедливость", - заявил Гайнутдин.

Он надеется, что сегодня "весь исламский мир, 2 миллиарда населения Земли" молится о даровании мира: "чтобы не проливалась человеческая кровь, чтобы не было террористических актов" и чтобы никто не отнимал человеческую жизнь.