Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T00:57Z
https://ria.ru/20190604/1555209969.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152277/53/1522775398_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b90640b8af07a1ef6934b9117347afa6.jpg
РИА Новости

Ураза-байрам, праздник Разговения у мусульман

00:57
44
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Ураза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) – один из двух главных праздников в исламе. Это праздник разговенья, который означает завершение поста в месяце рамадан.
По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году.
Праздник начинается вечером 30 числа месяца рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца – шавваля.
В 2019 году первый день месяца шавваль и начало праздника Ураза-байрам приходится на 4 июня.
Ураза-байрам – один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.
В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения – закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды.
Мусульманское предание гласит, что раздавать милостыню завещал сам Пророк, сказав: "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни".
Платит эту милостыню глава семьи за себя, супругу, детей и даже прислугу, если она есть.
Милостыня передается бедным напрямую или через исламские благотворительные организации.
Вечером хозяйки готовят традиционные блюда восточной кухни. Дети разносят их родственникам, происходит взаимный обмен угощениями. Этот обычай называется "чтобы в доме был запах пищи".
В день праздника считается во благо встать рано утром, совершить омовение, одеться опрятно и нарядно, воспользоваться благовониями, быть приветливым со всеми. В этот день мусульмане приветствуют друг друга словами: "Да ниспошлет Аллах милость Свою и вам, и нам!", "Да примет Аллах наши и ваши молитвы!".
В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву – ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.
Перед тем как отправится на молитву желательно съесть что-нибудь сладкое. Предпочтительнее всего нечетное количество фиников.
В мечеть идут по одной дороге, а возвращаются по другой.
Время начала праздничного намаза наступает, когда солнце поднимается над линией горизонта примерно на три метра (спустя 30 минут после восхода солнца). Окончание времени, отведенного для данной молитвы, – это тот момент, когда солнце находится в зените. После молитвы верующие расходятся по домам, дабы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей.
В праздничные дни поощряются особая щедрость и внимание главы семьи к своей супруге, детям и родственникам. Принято также посещать могилы своих усопших близких, читая соответствующие суры (главы) из Корана.
В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрам считается выходным. В ряде регионов России, где массово проживают мусульмане, он также является нерабочим днем.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Ураза-байрамРоссияСправки
Рекомендуем
Мусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве. Архивное фото
Мусульмане встречают Ураза-байрам
РИА
Новости
Разрушенные здания в квартале Кабун в пригороде Дамаска
В наиболее пострадавшем от войны районе Дамаска восстановили автовокзал
События на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1989 года
Суданские военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
Глава военсовета Судана объявил о формировании временного правительства
Лента
новостей
Ксения Собчак
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Взрыв в центре Коканда во время беспорядков на межнациональной почве
Массовые беспорядки в Ферганской долине Узбекистана (1989)
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
В Судане более 35 человек погибли при разгоне демонстрантов
Старт ракеты-носителя Союз с космодрома Восточный. Архивное фото
"Роскосмос" назвал время пуска "Союза" со спутником "Метеор" с Восточного
Пожар на складе с лакокрасочной продукцией в городе Арамиле Свердловской области. 4 июня 2019
Под Екатеринбургом загорелись склады с лакокрасочными материалами
Солдаты ливанской армии в столкновении с боевиками-исламистами. Архивное фото
СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
Мусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
В Москве 4 июня введут ограничения на ряде улиц для проведения Ураза-Байрам
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
На Сахалине рассказали о состоянии пострадавшего от нападения с топором
Биография Юлии Мендель
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06В правительстве рассказали о плане развития магистральной инфраструктуры
06:06В Японии произошло крупное ДТП с участием школьного автобуса
06:03Составлен рейтинг российских авиакомпаний с самой вкусной едой на борту
05:44Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
05:17СМИ рассказали о беспомощности ПРО США перед российским "Авангардом"
05:11Уровень ПДК в воздухе на месте пожара в Красноярске не превышает норму
05:08Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов
05:03Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
05:01Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складах
05:00В кабмине рассказали, когда примут решение по дизайну электронных паспортов
04:53Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе
04:49В США одобрили законопроект о запрете въезда лицам, вмешивавшимся в выборы
04:44В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ
04:31Рана пострадавшего в схватке в Приморье леопарда заживает
04:23Глава военного совета Судана призвал провести всеобщие выборы
04:21В Перу выдали ордер на арест сбежавшего судьи
04:19В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
04:15МВФ и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
04:07Глава военсовета Судана объявил о формировании временного правительства
04:03Исследование выявило рост потребительского кредитования в России
Лента новостейМолния