Депутат Рады сравнил Порошенко с наркоманом

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала "112 Украина", что Международный валютный фонд выдавал бывшему президенту Украины Петру Порошенко деньги, словно "наркоману дозу". Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил в эфире телеканалачто Международный валютный фонд выдавал бывшему президенту Украины Петру Порошенко деньги, словно "наркоману дозу".

"МВФ поставил нашу страну на первое место по коррупции, по режиму ушедшего Порошенко. За время этого Порошенко, которого назвали самым большим коррупционером и вором, ему давали деньги. Ну скажите, если ты даешь наркоману дозу, ты же знаешь, что с этим будет? Если вы назвали вором его, значит, он либо украдет, либо вы делитесь", — сказал парламентарий.

Он посетовал, что условия кредита, которые МВФ поставил Украине, загнали население в "беспросветную нищету".

"Польше вы дали 86 миллиардов долларов. Без условий убить пенсионеров, вырубить свой лес, без всяких условий — для развития страны. И она стала локомотивом. Мы воюющая страна, вы все время рассказываете о том, что мы находимся на острие истории, защищаем европейскую цивилизацию. Вы нам дали пять миллиардов под громадные проценты", — заключил Рабинович.

В конце 2018 года cовет директоров МВФ утвердил новую кредитную программу stand-by, по которой Киев получит 3,9 миллиарда долларов. Первый транш в 1,4 миллиарда фонд выплатил в декабре, остальные деньги планируется предоставить по итогам полугодовых обзоров. Предполагается, что очередной транш поступит в июне.