Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T07:13Z
https://ria.ru/20190604/1555233459.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155349/74/1553497461_0:0:2730:1536_1036x0_80_0_0_fa83cece26372165c090b45a86a3c82b.jpg
РИА Новости

В Китае раскритиковали заявление Помпео о событиях на площади Тяньаньмэнь

Вчера, 07:13
2502
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Китай выступает против заявления госсекретаря США Майка Помпео в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь, считает это заявление оскорблением китайского народа и нарушением международного права, говорится в заявлении посольства КНР в Вашингтоне.
Госсекретарь США Майк Помпео в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине призвал КНР освободить задержанных за правозащитную деятельность. По его заявлению, США после событий надеялись на "более открытое и толерантное" общество в Китае, однако этим надеждам "не суждено было сбыться". Он добавил, что однопартийное государство в Китае не терпит инакомыслия и нарушает права человека, если это соответствует его интересам. Помпео также обвинил Китай в "строительстве мощной государственной системы слежки" и притеснении мусульман-уйгуров.
"Третьего июня американская сторона в силу своих предрассудков и высокомерия обнародовала заявление по Китаю от лица госсекретаря Майка Помпео. Под предлогом прав человека это заявление стало грубым вмешательством во внутренние дела Китая, нападками на систему страны, оно клевещет как на внешнюю, так и на внутреннюю политику Китая", - говорится в документе.
Отмечается, что это заявление "является оскорблением для китайского народа и серьезным нарушением международного права и основных норм, регулирующих международные отношения".
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
28 мая, 08:00
"У американцев искры полетят из глаз". Китай объявил CША народную войну
"Китай выражает глубокое неудовлетворение и решительно выступает против этого", - подчеркнули в дипмисии.
Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших демократических реформ. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.
Прохожий в Пекине
21 мая, 08:00
Китай использует три козыря в войне против США
2200351
Обсудить 1
Майк ПомпеоКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Митинг сторонников провозгласившего себя временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо в Каракасе. Архивное фото
Группа Лимы рассмотрит вопрос о помощи России в решении кризиса в Венесуэле
РИА
Новости
Вид на Гурзуф. Архивное фото
В Крыму оценили последствия от возможного продления западных санкций
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Депутат Рады сравнил Порошенко с наркоманом
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МВФ и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
Лента
новостей
Запуск новейшей ракеты Авангард, смоделированный с помощью компьютерной графики
СМИ рассказали о слабости ПРО США перед российским "Авангардом"
Флаги России и Китая. Архивное фото
Китайский бизнес задумался о переносе производства в Россию, заявил эксперт
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме ответили на заявление главы МИД Латвии про Россию
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В МИД России прокомментировали слова Помпео о расследовании крушения MH17
Еда на борту самолета
Составлен рейтинг российских авиакомпаний с самой вкусной едой на борту
Попытки запугать китайский народ обречены на провал, заявили в посольстве
Девушки делают селфи у бассейна
Названы самые дешевые страны для отдыха летом
Продажи смартфонов Apple iPhone в Гонконге
Названы наиболее часто ломающиеся смартфоны
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины прокомментировал возможное возвращение России в ПАСЕ
Кадры запуска новой ракеты системы ПРО
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
Лента новостейМолния