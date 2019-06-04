В Китае раскритиковали заявление Помпео о событиях на площади Тяньаньмэнь

ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Китай выступает против заявления госсекретаря США Майка Помпео в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь, считает это заявление оскорблением китайского народа и нарушением международного права, говорится в заявлении посольства КНР в Вашингтоне.
Госсекретарь США Майк Помпео в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине призвал КНР освободить задержанных за правозащитную деятельность. По его заявлению, США после событий надеялись на "более открытое и толерантное" общество в Китае, однако этим надеждам "не суждено было сбыться". Он добавил, что однопартийное государство в Китае не терпит инакомыслия и нарушает права человека, если это соответствует его интересам. Помпео также обвинил Китай в "строительстве мощной государственной системы слежки" и притеснении мусульман-уйгуров.
"Третьего июня американская сторона в силу своих предрассудков и высокомерия обнародовала заявление по Китаю от лица госсекретаря Майка Помпео. Под предлогом прав человека это заявление стало грубым вмешательством во внутренние дела Китая, нападками на систему страны, оно клевещет как на внешнюю, так и на внутреннюю политику Китая", - говорится в документе.
Отмечается, что это заявление "является оскорблением для китайского народа и серьезным нарушением международного права и основных норм, регулирующих международные отношения".
"Китай выражает глубокое неудовлетворение и решительно выступает против этого", - подчеркнули в дипмисии.
Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших демократических реформ. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.
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