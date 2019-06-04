В Китае раскритиковали заявление Помпео о событиях на площади Тяньаньмэнь

Госсекретарь США Майк Помпео в 30-ю годовщину событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине призвал КНР освободить задержанных за правозащитную деятельность. По его заявлению, США после событий надеялись на "более открытое и толерантное" общество в Китае, однако этим надеждам "не суждено было сбыться". Он добавил, что однопартийное государство в Китае не терпит инакомыслия и нарушает права человека, если это соответствует его интересам. Помпео также обвинил Китай в "строительстве мощной государственной системы слежки" и притеснении мусульман-уйгуров.