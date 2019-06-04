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РИА Новости

Напавший на мужчину с топором сахалинец пытался уплыть в Японию

Вчера, 06:12
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© Фото : ИА Sakh.comМужчина, напавший на сотрудника администрации Южно-Сахалинска
Мужчина, напавший на сотрудника администрации Южно-Сахалинска
© Фото : ИА Sakh.com
Мужчина, напавший на сотрудника администрации Южно-Сахалинска
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн — РИА Новости. Напавший на мужчину в мэрии Южно-Сахалинска житель Холмского района в 2018 году пытался добраться до Японии на самодельном плоту.
В понедельник в соцсетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска с топором и тесаком напал на сотрудника городской администрации. Кроме того, были опубликованы фотографии, где мужчина со связанными за спиной руками лежит на полу рядом с проходной, а также снимки холодного оружия со следами крови. Позже в пресс-службе администрации города сообщили РИА Новости, что пострадавший сотрудник госпитализирован.
Во вторник СК возбудил против 31-летнего мужчины, атаковавшего человека в мэрии, уголовное дело о покушении на убийство. По данным местных СМИ, этот мужчина – Александр Коновалов. Пресса утверждает, что во время задержания мужчина твердил, что у него есть некая проблема, которая не решается пять лет.
Знакомый 31-летнего Александра Коновалова подтвердил РИА Новости, что в истории с нападением в мэрии речь идет о его товарище.
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"Вообще-то Александр Коновалов родился в Томари, но проживает в селе Правда Холмского района. И в прошлом году он пытался на самодельном плоту уплыть в Японию", - сказал собеседник агентства.
В 2018 году островитянин Александр Коновалов стал героем новостных лент за попытку на самодельном плоту добраться до Японии. Сахалинские пограничники тогда задержали его в двух милях от берега. Он отказывался покидать свое плавсредство и переходить на катер, поэтому плот пришлось буксировать до берега. Коновалова отправляли на психологическую экспертизу, а затем оштрафовали за нарушение пограничного режима.
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