Напавший на мужчину с топором сахалинец пытался уплыть в Японию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн — РИА Новости. Напавший на мужчину в мэрии Южно-Сахалинска житель Холмского района в 2018 году пытался добраться до Японии на самодельном плоту.

В понедельник в соцсетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска с топором и тесаком напал на сотрудника городской администрации. Кроме того, были опубликованы фотографии, где мужчина со связанными за спиной руками лежит на полу рядом с проходной, а также снимки холодного оружия со следами крови. Позже в пресс-службе администрации города сообщили РИА Новости, что пострадавший сотрудник госпитализирован.

Во вторник СК возбудил против 31-летнего мужчины, атаковавшего человека в мэрии, уголовное дело о покушении на убийство. По данным местных СМИ, этот мужчина – Александр Коновалов. Пресса утверждает, что во время задержания мужчина твердил, что у него есть некая проблема, которая не решается пять лет.

Знакомый 31-летнего Александра Коновалова подтвердил РИА Новости, что в истории с нападением в мэрии речь идет о его товарище.

"Вообще-то Александр Коновалов родился в Томари, но проживает в селе Правда Холмского района. И в прошлом году он пытался на самодельном плоту уплыть в Японию", - сказал собеседник агентства.